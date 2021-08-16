"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "запасні" полки в плацкарті

У плацкартних вагонах фактично стало на 2 місця більше / Фото: Сьогодні, Укрзалызниця

"Укрзалізниця" (УЗ) почала продавати квитки на місця № 53 і № 54 в плацкартних вагонах. Раніше ці полки використовувалися для провезення безквиткових і зберігання брудної білизни.

Про це свідчать дані системи онлайн-бронювання на сайті "Укрзалізниці".

Місця № 53-54 доступні для бронювання

Таке рішення в УЗ принйняли, щоб зменшити кількість безквиткових і зменшити невивезення пасажирів з курортів, зазначив у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.

"Тепер брудна білизна буде перебувати на декількох верхніх полицях (не там, де перебувають пасажири) .. Що дасть продаж цих місць? В середньому до 20 вільних місць, зменшить невивезення пасажирів з курортних напрямків і умовно + більше 3 тисяч гривень за квитки з кожного поїзда та 600 грн податків. І в щоденних масштабах це не маленькі цифри", – розповів Рудоманов.

Нові вагони

Крім оновлення правил продажу квитків, УЗ початку оновлення вагонного парку. Один з потягів, в якому вагони вже оновили, курсує якраз в курортну Одесу. З тим, як виглядає поїзд, ознайомився відомий блогер Олег Васильєв.

Поїзд складається з німецьких вагонів, які виготовлені в 1980-1990-х роках. Вони призначені для міжнародних сполучень. В поїзді:

по три ліжка в купе;

рукомийник із змішувачем;

розетка 220 В;

вішалка для одягу;

мультимедійна система;

панель індикації.

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