"Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків — список рейсів

З 12 квітня охочі зможуть попередньо купити квиток на потяг/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків на потяги на 20 днів. Вони курсуватимуть з різних населених пунктів України.
Відповідну інформацію опублікували в Telegrem-каналі "Укрзалізниці".
Вже з 12 травня буде відкрито попередній продаж на 20 діб за наступними рейсами:
- № 7/8 Київ – Чернівці;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 41/42 Дніпро – Львів;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 91/92 Львів – Київ;
- № 97/98 Ковель – Київ;
- № 749/750 Київ – Івано-Франківськ;
- № 779/780 Суми – Київ;
- № 139/140 Київ – Кам’янець Подільський;
- № 145/146 Львів – Ужгород;
- № 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
- № 757/758 Київ – Могилів-Подільський;
- № 789/790 Кропивницький – Київ;
- № 791/792 Кременчук – Київ.
Квитки можна придбати на сайті перевізника.
Ракетні удари по інфраструктурі УЗ
Російські війська 3 травня завдали низку ракетних ударів по залізничних підстанціях в Україні. Було обстріляно 6 залізничних станцій у центрі та на заході України.
Через обстріл затрималися 14 поїздів. На щастя, ніхто не постраждав.
Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" закрила продаж квитків через онлайн-сервіси.
Додамо, що російські хакери днями атакували сервіси онлайн-продажу "Укрзалізниці".