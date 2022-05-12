"Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов — список рейсов

С 12 апреля желающие смогут предварительно купить билет на поезд/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов на поезда на 20 дней. Они будут курсировать из разных населенных пунктов Украины.
Соответствующую информацию опубликовали в Telegrem-канале "Укрзализныци".
Уже с 12 мая будут открыты предварительные продажи на 20 суток по следующим рейсам:
- №7/8 Киев – Черновцы;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- № 41/42 Днепр – Львов;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- №91/92 Львов – Киев;
- №97/98 Ковель – Киев;
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
- № 779/780 Сумы – Киев;
- № 139/140 Киев – Каменец Подольский;
- №145/146 Львов – Ужгород;
- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
- № 757/758 Киев – Могилев-Подольский;
- № 789/790 Кропивницкий – Киев;
- №791/792 Кременчуг – Киев.
Билеты можно приобрести на сайте перевозчика.
Ракетные удары по инфраструктуре УЗ
Российские войска 3 мая нанесли ряд ракетных ударов по железнодорожным подстанциям в Украине. Были обстреляны 6 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
Из-за обстрелов задержались 14 поездов. К счастью, никто не пострадал.
Раньше мы сообщали, что "Укрзализныця" закрыла продажу билетов через онлайн-сервисы
Добавим, что российские хакеры на днях атаковали сервисы онлайн-продаж "Укрзализныци".