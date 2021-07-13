"Укрзалізниця" назвала "історичною" заміну ескалатора на Центральному вокзалі

Встановити новий ескалатор планують через дев'ять місяців – що зміниться

У Києві на Центральному вокзалі встановлять новий ескалатор. В "Укрзалізниці" вже назвали це "історичною новиною".

Про це написала пресслужба УЗ у Telegram.

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"Починаємо день з історичних новин! "Укрзалізниця" підписала договір на постачання та встановлення нового ескалатора на Центральному вокзалі в Києві", – йдеться у повідомленні.

За словами в.о. голови управління компанії Івана Юрика, торги в Prozorro завершені, переможець – ТОВ "Міцуї Україна". Компанія за свої послуги отримає майже 13 млн грн, це на 19% менше, ніж планувалося витратити.

Яким буде новий ескалатор?

Висота нового підйомника становитиме 6,5 м, він буде встановлений на місці діючого.

Він зможе обслуговувати 7300 відвідувачів вокзалу на годину і буде працювати 20 годин поспіль. У нього буде LED-підсвітка і сенсор для зупинки сходового полотна при відсутності пасажирів.

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Крім того, протягом 60 місяців постачальник гарантує технічну підтримку та сервісне обслуговування.

Встановити новий ескалатор планують через дев'ять місяців.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила першу в Україні інклюзивну електричку.

Крім того, у Закарпатській області УЗ планує розібрати ділянку Іршава – Приборжавське легендарної Боржавської вузькоколійки.

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