"Укрзалізниця" призначила на 30 квітня чотири евакуаційні потяги

Українців евакуювали у безпечні місця / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня. Сьогодні вирушать 4 потяги.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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У суботу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, із Запоріжжя та Покровська. Потяги курсуватимуть за такими напрямками:

11:30 – №219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – №220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – №234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро.

Україна організує гумкоридор на Херсонщині

Україна організує новий гуманітарний коридор для евакуації мешканців трьох населених пунктів Херсонської області. Йдеться про три населені пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка.

Окупанти не завжди дають евакуюватися людям. Нещодавно вони не дали виїхати жителям Рубіжного та обстріляли автобус.