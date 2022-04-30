"Укрзализныця" назначила на 30 апреля четыре эвакуационных поезда

Украинцев эвакуируют в безопасные места / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 30 апреля. Сегодня отправятся 4 поезда
Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".
В субботу железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья и Покровска. Поезда будут курсировать по следующим направлениям:
- 11:30 – №219/220 Запорожье-1 – Львов;
- 14:30 – №220/219 Львов – Запорожье-1;
- 16:30 – №234/233 Покровск – Чоп;
- 23:30 – №234/233 Чоп – Днепр.
Украина организует гумкоридор в Херсонской области
Украина организует новый гуманитарный коридор для эвакуации жителей трех населенных пунктов Херсонской области. Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.
Оккупанты не всегда дают эвакуироваться людям. Недавно они не дали уехать жителям Рубежного и обстреляли автобус.