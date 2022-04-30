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"Укрзализныця" назначила на 30 апреля четыре эвакуационных поезда

Наталья Магдык
30 апреля, 08:32
Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

Украинцев эвакуируют в безопасные места / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 30 апреля. Сегодня отправятся 4 поезда

Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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В субботу железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья и Покровска. Поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  • 11:30 – №219/220 Запорожье-1 – Львов;
  • 14:30 – №220/219 Львов – Запорожье-1;
  • 16:30 – №234/233 Покровск – Чоп;
  • 23:30 – №234/233 Чоп – Днепр.

Украина организует гумкоридор в Херсонской области

Украина организует новый гуманитарный коридор для эвакуации жителей трех населенных пунктов Херсонской области. Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.

Оккупанты не всегда дают эвакуироваться людям. Недавно они не дали уехать жителям Рубежного и обстреляли автобус.