"Укрзалізниця" евакуює у безпечні місця – рейси на 16 квітня

Українці можуть евакуюватись у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"
"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 16 квітня. Сьогодні вирушать 7 потягів.
Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів
Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці.
Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.