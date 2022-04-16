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"Укрзализныця" эвакуирует в безопасные места – рейсы на 16 апреля

София Ковнир
16 апреля, 02:29
Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

Украинцы могут эвакуироваться в безопасные места. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 16 апреля. Сегодня отправятся 7 поездов.

Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 230/229 Харьков-Пас. – Ужгород
  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 – 233/234 Чоп – Днепр

Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара путеводителем в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.

Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

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