"Укрпошта" запускає черговий бестселлер: який вигляд матиме нова марка (фото)

Про запуск нової марки анонсував гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки "Руський Воєнний Корабель … ВСЬО" кількістю у 5 млн примірників та один мільйон конвертів.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

Реклама

Сьогодні ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО" або "Russian Warship … DONE". В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, так як вона буде теж мати український та міжнародний номінал, — написав гендиректор компанії.

Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конверту 1 мільйон. І, так як марка все ж паперова, за словами Смілянського, навіть потужні DDоS атаки з боку Росїї, не завадять її випуску.

Нова марка від пошти / Фото: Facebook

Першу марку з кораблем продали за 5 млн гривень

Українську марку "Російський військовий корабель, іди нах*й" продали за 5 мільйонів гривень на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі".

Реклама

Усі виручені кошти пішли на допомогу Збройним силам України.

"Сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони. Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект із автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними", – зазначили в "Укрпошті".

Нагадаємо, що на міжнародному торговому майданчику ebay українську поштову марку з відомою на весь світ фразою "Російський військовий корабель, іди нах*й" продають за ціною від 40 до 2000 доларів.

Реклама

Раніше ми писали, які обмеження ввела "Укрпошта" на продаж легендарної марки.