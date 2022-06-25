"Укрпошта" випустить нову поштову марку — що на ній буде зображено

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський поділився важливими деталями купівлі марки / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні, Facebook: For All

З 28 червня "Укрпошта" вводить в обіг нову поштову марку під назвою "Українська Мрія". Тираж її складатиме 3 млн шт, а придбати можна буде у відділеннях установи або онлайн-магазині.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Facebook.

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До поштової марки додається художній конверт та листівка. На одного клієнта припадає не більше:

2 маркованих аркушів;

5 конвертів;

5 листівок.

Також запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.

Погашення штемпелями "Перший день" відбудуться 28 червня в Києві та Гостомелі, а спецпогашення "Українська мрія" – у всіх філіях "Укрпошти".

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Як розповіли в "Укрпошті", основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток та штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами.

"Саме ця її робота стала призером всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?", який відбувся минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України", — йдеться в повідомленні установи.

"Укрпошті" дозволили купити банк

Антимонопольний комітет України дозволив "Укрпошті" придбати "Альпарі Банк". Раніше поштовий оператор хотів самостійно надавати банківські послуги, але проти цього виступив Національний банк.

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Тож цю угоду ще має схвалити Нацбанк.

Як сказав гендиректор установи, купівля "Укрпоштою" банку допоможе заощадити кошти країні, для якої зараз важлива кожна гривня в бюджеті.

"В умовах, коли багато відділень банків закрито, немає зв'язку і там працює виключно Укрпошта, дуже важливою є поява сучасних банківських послуг. Укрпошта взялася за це завдання", – написав Ігор Смілянський.

Раніше ми писали, яку нову послугу запустила "Укрпошта" й розповідали, що з 15 червня українці зможуть знову купувати товари на AliExpress, оформивши доставку через "Укрпошту".