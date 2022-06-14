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AliExpress повертається в Україну: які особливості доставки через Укрпошту та "Нову Пошту"

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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14 червня, 13:07
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Популярна інтернет-платформа знову доступна для українських покупців, є два варіанти оформлення доставки
Українці знову можуть купувати товари на популярній китайській інтернет-платформі
Українці знову можуть купувати товари на популярній китайській інтернет-платформі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від 15 червня українці зможуть знову купувати товари на AliExpress, оформити доставку можна двома способами.

Як повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, державне підприємство знову пропонує послуги з доставки, але поки що така опція доступна лише в 14 областях.

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За його словами, спершу товари везтимуть в одну з європейських країн, а звідти Укрпошта перевозитиме їх в Україну. До східних областей наразі не привозитимуть замовлення напряму, але посилку можна переоформити на знайомих, які заберуть її в доступному відділенні та перевідправлять і в будь-який населений пункт.

Про те, наскільки швидко доставлятимуть товари, наразі не беруться прогнозувати. Однак обіцяють якомога швидше вийти на довоєнні терміни.

Ще один варіант

Другий спосіб оформлення доставки – через "Нову Пошту", яка також з 15 червня відновлює цю послугу. Товари з онлайн-магазину AliExpress привозитимуть в Україну напряму з Китаю.

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Як розповів керівник "Нової Пошти Глобал" Юрій Беневітський, після тривалих перемовин із китайськими партнерами, вдалося досягти компромісу. Тепер українці можуть замовляти продукцію до найближчого відділення чи поштомату компанії, які працюють.

До війни китайська платформа AliExpress входила в перелік лідерів серед українців. Лише клієнти "Нової Пошти" за добу замовляли, в середньому, 2,6 тонни товарів з інтернет-майданчика.

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Вихід з ринку через війну

Наприкінці квітня українці масово почали отримувати відмови від AliExpress – замовлення скасовували без попередження, попри ціну товару. Найпершими про це повідомили покупці з України, які займаються хенд-мейдом та купують матеріали з Китаю для роботи.

Водночас мобільний застосунок для українських користувачів був доступним з обмеженнями – переглядати товари можна, але купити ні. При спробі оформити покупку на екрані з’являлося сповіщення про недоступність сервісу, з огляду на логістичні проблеми.

"Сьогодні" раніше писали, що Rozetka вирішила зняти з продажу деякі види продукції, та розповідали про черговий експеримент від Кабміну, який має допомогти українцям за кордоном.

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