"Укрпошта" продає нову марку в онлайн-магазинах – де можна придбати "Українську мрію"

Українці вже можуть придбати нову марку "Укрпошти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова марка "Укрпошти" – "Українська мрія" тепер є в продажі онлайн.

Про це повідомив голова компанії Ігор Смілянський.

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Він наголосив, що тепер українців чекають у онлайн-магазинах "Укрпошти" або на ROZETKA.

"Для української діаспори та всіх філателістів за кордоном — велкам в Amazon або eBay. Тираж — три мільйони, але щоб всім вистачало, нагадую про певні обмеження: одна людина — не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок", – йдеться у пості.

Окрім цього, українці можуть замовити тематичний мерч "Укрпошти", зокрема з російським кораблем, зробити це можна на Prom.ua Kasta та INTERTOP.

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"Укрпошта" запустила онлайн-магазин

Раніше Смілянський розповів, що "Укрпошта" стала першою у світі поштовою компанією, яка відкрила свій магазин на міжнародному майданчику з онлайн-продажів – Amazon.

Там набір марок "Українська мрія" (6 марок, конверт та листівка) продається за 30 доларів. Крім того, у продажу ще є марки "Російський військовий корабель... ВСЕ", але такий набір обійдеться вже у 50 доларів.

Що зображено на новій марці "Укрпошти", дивіться в нашому матеріалі. До речі, основою ескізів для неї став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук з м. Любомль Волинської області.

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"Сьогодні" раніше писали, що "Укрпошта" отримала дозвіл на купівлю банку, і розповідали, яку марку на підтримку України створили у Литві.