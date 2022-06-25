"Укрпочта" выпустит новую почтовую марку — что на ней будет изображено

С 28 июня "Укрпочта" вводит в обращение новую почтовую марку под названием "Українська Мрія". Тираж будет составлять 3 млн шт, а приобрести можно будет в отделениях учреждения или онлайн-магазине.
Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Facebook.
К почтовой марке прилагается художественный конверт и открытка. На одного клиента приходится:
- не более 2 маркированных листов;
- 5 конвертов;
- 5 листовок.
Также запланирована продажа тематического мерча с изображением марок.
Погашения штемпелями "Первый день" состоятся 28 июня в Киеве и Гостомеле, а спецгашение "Украинская мечта" – во всех филиалах "Укрпочты".
Как рассказали в "Укрпочте", основой эскизов почтовой марки "Украинская Мечта", конвертов, карт и штемпелей стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из г. Любомль Волынской области, на котором самое большое воздушное судно летит к звездам и украшено розовыми цветами.
"Именно эта ее работа стала призером всеукраинского конкурса рисунков и фотографий "Что для меня Украина?", который состоялся в прошлом году в рамках 30-летия Независимости Украины", – говорится в сообщении учреждения.
"Укрпочте" разрешили купить банк
Антимонопольный комитет Украины разрешил "Укрпочте" купить "Альпари Банк". Ранее почтовый оператор хотел самостоятельно оказывать банковские услуги, но против этого выступил Национальный банк.
Поэтому в этом году еще должен одобрить Нацбанк.
Как сказал гендиректор учреждения, покупка "Укрпочтой" банку поможет сэкономить средства стране, для которой сейчас важна каждая гривня в бюджете.
"В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпочта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпочта взялась за эту задачу", – написал Игорь Смилянский.
Раньше мы писали, какую новую услугу запустила "Укрпочта" и рассказывали, что с 15 июня украинцы смогут снова покупать товары на AliExpress, оформив доставку через "Укрпочту".