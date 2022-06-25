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"Укрпочта" выпустит новую почтовую марку — что на ней будет изображено

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 июня, 12:02
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Новая почтовая марка войдет в обращение с 28 июня
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский поделился важными деталями покупки марки
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский поделился важными деталями покупки марки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 28 июня "Укрпочта" вводит в обращение новую почтовую марку под названием "Українська Мрія". Тираж будет составлять 3 млн шт, а приобрести можно будет в отделениях учреждения или онлайн-магазине.

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Facebook.

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К почтовой марке прилагается художественный конверт и открытка. На одного клиента приходится:

  • не более 2 маркированных листов;
  • 5 конвертов;
  • 5 листовок.

Также запланирована продажа тематического мерча с изображением марок.

Погашения штемпелями "Первый день" состоятся 28 июня в Киеве и Гостомеле, а спецгашение "Украинская мечта" – во всех филиалах "Укрпочты".

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Как рассказали в "Укрпочте", основой эскизов почтовой марки "Украинская Мечта", конвертов, карт и штемпелей стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из г. Любомль Волынской области, на котором самое большое воздушное судно летит к звездам и украшено розовыми цветами.

"Именно эта ее работа стала призером всеукраинского конкурса рисунков и фотографий "Что для меня Украина?", который состоялся в прошлом году в рамках 30-летия Независимости Украины", – говорится в сообщении учреждения.

"Укрпочте" разрешили купить банк

Антимонопольный комитет Украины разрешил "Укрпочте" купить "Альпари Банк". Ранее почтовый оператор хотел самостоятельно оказывать банковские услуги, но против этого выступил Национальный банк.

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Поэтому в этом году еще должен одобрить Нацбанк.

Как сказал гендиректор учреждения, покупка "Укрпочтой" банку поможет сэкономить средства стране, для которой сейчас важна каждая гривня в бюджете.

"В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпочта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпочта взялась за эту задачу", – написал Игорь Смилянский.

Раньше мы писали, какую новую услугу запустила "Укрпочта" и рассказывали, что с 15 июня украинцы смогут снова покупать товары на AliExpress, оформив доставку через "Укрпочту".

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