Вкрали дані та набрали кредитів: як шахраї обдурили українку та до чого тут "Дія"

У "Дії" пояснили, що схему провернули за допомогою заміни SIM-карти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахраї вкрали у мешканки Львова цифрову особистість та набрали на її ім'я багато займів. Дізналася вона про кредити в кілька тисяч гривень завдяки сповіщенням у застосунку "Дія".

Про це львівʼянка повідомила у Facebook.

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Жінка розповіла, що 6 січня телефон її деактивували, а у "Дії" почали надходити запити від Українського бюро кредитних історій щодо її кредитної історії. Після того, як телефон було відновлено, їй зателефонували представники компанії, що надає швидкі кредити, і повідомили, що на її ім'я відкрито кредит на суму 1500 грн.

Зауважимо, що кредит відкрили не один і не в одній такій компанії, а в кількох.

Згодом львівʼянка дізналася від свого мобільного оператора, що її SIM-карта була перевипущена, відповідно всі прив'язані до цієї "сімки" дані, опинилися в руках шахраїв.

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