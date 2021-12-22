Український лоукостер продає дешеві квитки до Європи: ціни та напрямки

До Праги рейси будуть виконувати двічі на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія Bees Airline запустила нові рейси зі Львова, їх виконуватимуть не лише до Києва, а і до Праги, Барселони та Тбілісі.

Про це повідомляє "Львівський портал".

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До Праги рейси будуть виконувати двічі на тиждень – по понеділках та п'ятницях. Коштуватимуть такі квитки від 1335 грн в один бік.

У понеділок – виліт зі Львова о 15:30, прибуття до Праги о 16:00 год. Виліт із Праги о 17:00, а прибуття до Львова о 19:30 год.

У п'ятницю – виліт зі Львова о 10:30, прибуття до Праги о 11:00 год. Виліт із Праги о 12:00, а прибуття до Львова о 14:30 год.

У Барселону Bees Airline літатиме у середу та неділю. Тут єдиний графік – виліт зі Львова о 11:20 год., приліт – о 13:30 год. Виліт із Барселони – о 14:30 год., приліт до Львова – о 18:35 год. Квитки на літак коштують від 1605 грн.

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"Така комбінація двох трафіків, коли частина пасажирів із Києва летять до Львова, а частина підсідає у Львові і далі летить до Барселони та Праги великими літаками – вдало себе виправдала. Зворотно люди повертають до Львова, і цим же великим літаком можуть вилетіти до Києва. Ми вдячні Bees Airline за таке рішення, і прихід до Львова саме в зимовий сезон", – повідомила керівник аеропорту "Львів" Тетяна Романовська.

А в кінці року, 28 грудня, зі Львова запускають рейс до Тбілісі. Наразі квитки можна купити лише на дев’ять рейсів, до 1 лютого 2022 року. Проте, маршрут можуть продовжити – рішення приймуть у січні. А до того часу, рейси виконуватимуть двічі на тиждень, коштуватимуть вони від 1580 грн. в один бік.

"Усі міжнародні напрямки, які ми в грудні відкриваємо зі Львова, мало хто із перевізників виконував до цього взимку. Ми перші відновлюємо зимові подорожі для львів’ян за цими напрямками і прагнемо, аби не лише кияни побачили красу Львова та Львівщини, а й іноземні туристи, які точно закохаються у це місто. Та на цьому зупинятися не плануємо, а вже працюємо над розширенням мережі польотів і частоти рейсів у літній період 2022 року, зокрема до Греції та інших привабливих туристичних напрямків", – повідомив гендиректор авіаперевізника Bees Airline Євген Хайнацький.

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Куди можна дешево полетіти?

Українська авіакомпанія МАУ знизила ціни на десятки рейсів. На деякі напрямки знижка становить до 15%, а квитки коштують від 659 гривень.

Йдеться про базовий тариф, який передбачає ручну поклажу до 7 кілограмів розмірами 55 х 40 х 20 см. А якщо якийсь із цих рейсів скасують, то пасажирам повернуть бонусами не лише повну вартість квитка, а й 25% додатково.

Розпродаж триватиме до 26 грудня та поширюватиметься на рейси з 15 січня до 14 квітня 2022 року, проте у списку є винятки, тож потрібно моніторити. Купити квитки за зниженою ціною можна в обидві сторони, проте кількість акційних обмежена.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія Wizz Air відкрила нові маршрути з аеропорту "Київ" до Європи. Перший такий рейс уже здійснили 16 грудня. Пасажири прилетіли до України зі Стокгольму.

Нагадаємо, що український лоукостер SkyUp 15 грудня виконав перший рейс із Одеси до Тель-Авіва. Час польоту становив 2,5 години.