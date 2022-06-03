Українським переселенцям виплатять по 2,4 тис. дол. – хто зможе отримати допомогу

Канада ще з початку війни надає військову та фінансову допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці, які прибули до Канади після початку повномасштабної війни Росії проти України, зможуть отримати фінансову допомогу від держави. Розраховувати на неї можуть громадяни України та члени їхніх сімей із чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозволом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).

Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

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Так, для дорослих українців передбачено одноразову виплату розміром в 3 тис. канадських доларів (орієнтовно 2,4 тис. дол. США), дітям до 17 років – 1,5 тис. канадських доларів (1,2 тис. дол. США).



Заявку на отримання виплати можна подати онлайн на цьому ж сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок у канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.

Канада "вдарила" санкціями по оточенню Путіна

Міністерство закордонних справ Канади оголосило нові санкції проти російських олігархів у відповідь на продовження війни РФ в Україні.

Як повідомила голова МЗС Канади Мелані Жолі, спеціальні економічні заходи наклали на 14 осіб з оточення Путіна. Серед них є російські олігархи та члени їх сімей.

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"Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні і несуть відповідальність за біль і страждання народу України", – наголосили в пресслужбі відомства.

Конкретні імена, прізвища та посади канадці наразі не оприлюднили.

Раніше ми розповідали все про життя в Канаді: вартість житла, харчування, транспорту.

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Також ми писали, що специфіка виплат фінансової допомоги для українських переселенців в Польщі дещо змінюється.