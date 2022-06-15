Українка не змогла сплатити кредит через термінал — ПриватБанк висунув умову

Українка не змогла сплатити кредит на іншу картку через термінал "Привата": що сталося / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Днями українка розповіла про негативний досвід після спроби скористатися послугами ПриватБанку. Проблеми виникли, коли жінка спробувала поповнити кредитний рахунок через термінал банку.

Про це вона залишила обурений відгук на сайті "Мінфін".

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"Вирішила через термінал поповнити кредитний рахунок. Ввела все, підтвердила. Здавалося все ок. Але впродовж 3-х робочих днів кошти так і не надійшли. На гарячій лінії "вишу" вже 4 рази по пів години — але мій дзвінок ніхто не бере", – йдеться у повідомленні.

Жінка зазначає, що вона не є клієнткою Приватбанку. І тепер, щоб повернути гроші, банк пропонує їй стати клієнтом фінансової установи.

Що відповіли у ПриватБанку?

Представники ПриватБанку поспівчували жінці, яка потрапила до неприємної ситуації. І знову порадили стати клієнтом банку.

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"Якщо ви не є нашим клієнтом – то для вирішення вашого питання радимо вам оформити картку банку, щоб ми змогли зарахувати кошти ідентифікованій особі", – зазначили у банку.

У фінустанові наголосили, що після повернення суми залишатися клієнтом банку зовсім необов'язково: гроші можна зняти, а картку одразу закрити.

Вивели всі гроші з Приват24

Нещодавно у клієнтки ПриватБанку віддалено викрали усі гроші. "Почистили" як гривневий, так і доларовий рахунки.

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Під час переказу грошей банк не зателефонував клієнтці, щоб та підтвердила операцію і навіть не попередив про вхід з іншого пристрою. Відсутня також інформація про те, на який рахунок було переведено гривні та долари.

Раніше ми розповідали, яку довгоочікувану допомогу почав виплачувати Приватбанк українцям. Також ми писали, як шахраї полюють на клієнтів ПриватБанку.