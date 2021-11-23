Три страхи заробітчан: чого найбільше бояться українці у Польщі

Експерти розповіли про переживання заробітчан / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці все частіше їдуть на заробітки до Польщі. Незважаючи на те, що зараз більшість українців у Польщі працевлаштовані легально, один із головних страхів заробітчан – бути обдуреними і повернутися додому без грошей.

Про це розповіла Ганна Джоболда, директор Департаменту рекрутації компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Головними страхами українців, які їдуть на роботу до Польщі, вона також називає:

бути обдуреними та повернутися додому без грошей;

нелегальне працевлаштування;

не мати можливості продовжити своє перебування у Польщі та подати документи на Карту побуту.

Більшість українців у Польщі зараз працюють легально, але є ті, хто потрапляє на шахраїв або погоджується на нелегальну роботу свідомо через вищі ставки, незважаючи на ризики, оскільки хочуть швидко заробити грошей.

За даними соціологічного дослідження "Пульс трудової міграції" аналітичного центру Gremi Personal, для 80,6% трудових мігрантів головний фактор роботи за кордоном – економічний.

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"Зараз все більше українців їдуть польськими робочими візами нелегально до Німеччини, оскільки там зарплати вищі. Або не хочуть чекати на оформлення документів у Польщі і виходять на роботу раніше, що також суперечить польському законодавству", – каже Ганна Джоболда.

В результаті недобросовісні роботодавці можуть їм взагалі не заплатити, не виплатити останню зарплату, штрафувати за будь-які провини та без приводу.

"Недобросовісні компанії з працевлаштування не дбають про правильне оформлення документів та законне перебування українців у Польщі, що може закінчитися для них штрафами чи депортацією", – зазначає Ганна Джоболда.

Крім того, трудові мігранти бояться, що у них не буде можливості продовжити своє перебування у Польщі, подати документи на Карту побуту (тимчасовий вид проживання для іноземців) через те, що роботодавець неправильно оформить документи.

Дедалі більше українців, які раніше приїжджали до Польщі працювати на короткий термін, планують залишитися жити в цій країні. Це близько 41%, згідно з дослідженням "Пульс трудової міграції", яке провів аналітичний центр Gremi Personal.

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Українці часто переймаються тим, щоб роботодавець оформив правильно всі документи. Під час пандемії ці страхи посилилися. Наразі змінюються правила перетину кордону та виникають нові нюанси з легальним перебуванням та працевлаштуванням у Польщі.

Кому найчастіше пропонують роботу у Польщі

робітникам (14%);

спеціалістам із сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);

кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).

спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам із сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека".

За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.