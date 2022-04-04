Українці можуть безкоштовно розмитнити авто з Європи – правила та нюанси

За що ж доведеться заплатити при розмитненні авто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні з квітня набуває чинності законопроєкт, який звільняє від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, а також інші транспортні засоби.

Це означає, що українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з Європи, пише "Європейська правда".

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Одразу зауважте, що такі умови діятимуть лише під час воєнного стану. Остаточні деталі будуть зрозумілі після ухвалення постанови, але вже зараз треба зрозуміти деякі моменти.

Витрати

Вам все-таки доведеться заплатити певну суму, а саме – витрати, які не пов'язані з розмитненням:

внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% від вартості авто;

реєстрація – 190,15 грн;

бланк свідоцтва – 114 грн;

номерні знаки – 135 грн.

Виїзд за кордон

Наразі в Україні заборонено виїжджати за кордон чоловікам у віці від 18 до 60 року, за виключенням багатодітних батьків та одиноких чоловіків з неповнолітніми дітьми.

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Це означає, що виїхати за кордон для купівлі авто можуть переважно жінки, однак придбати машину можна і не залишаючи країни. За вас це може зробити довірена особа, на яку виписано нотаріально-завірений документ.

"Зараз наш працівник перебуває в Польщі, де ми купуємо машини для армії, а потім почнемо "приганяти" авто без розмитнення. Машини ми привозимо на евакуаторі до кордону, а звідти – або на інший евакуатор, або на автовоз", – зазначили у компанії Komis Auto.

Це ще один варіант, але за такі послуги доведеться заплатити від 400 до 1000 доларів.

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Походження автомобіля

Місце перебування вашого авто також має значення, оскільки через заблоковане морське сполучення немає можливості доставити автомобілі із США, Кореї чи Грузії.

"Якщо ви імпортуєте авто із США до країн ЄС, виникає зобов'язання сплатити платежі відповідно до законодавства країни-члена ЄС. Тому рекомендуємо ввозити автівки транзитом для перетину кордону з Україною з подальшим митним оформленням", – зазначила керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віта Мірошниченко.

Тож оптимальним та раціональним рішенням є авторинок Євросоюзу, оскільки це зменшить ваші витрати та збереже час.

Митниця за 15 хвилин

Раніше ми розповідали, що в Україні по-новому запрацює Митна служба і будуть спрощені усі можливі процедури.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, на митниці тепер не буде жодних паперів і вона працюватиме за декларативним принципом.

Тобто без сплати ПДВ, мита та митних платежів, а ті, хто хоче залишитись на загальній системі, можуть оформити всі папери за 15 хвилин.

"Сьогодні" також писали, як зміниться ринок пального зовсім скоро, і розповідали, що треба знати біженцям, які їдуть власним авто до Польщі.