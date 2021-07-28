Українці отримують "штрафи" за борги по комуналці – Зеленський знайшов відповідальних

Зеленський розповів, хто має розбиратися з тарифами / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з ситуацією, коли боржники по комуналці стали отримувати квитанції зі "штрафами", має розбиратися насамперед місцева влада, однак коли такі проблеми накопичуються, центральна влада втручається.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".

"На жаль, ми не можемо втручатися в дії тої чи іншої місцевої влади. Проте, коли накопичуються ці проблеми, ми втручаємося. І тоді кажуть, що ми втручаємося, а де ж децентралізація, якщо центральна влада втручається? Ми контролюємо такі процеси", – сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що тільки два з десяти будинків в країні зберігають тепло і гроші своїх власників, а решта гріють вулицю і руйнуються на очах.

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Також нещодавно сайт "Сьогодні" розбирався, в яких випадках у неплатника за комунальні послуги можуть відібрати житло, а в яких з нього тільки стягнуть суму боргу.

Крім того, як ми писали, з 1 травня в Україні оновили правила видачі субсидій, прописавши в них категорії населення, які втратять право на отримання допомоги по оплаті комуналки.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: