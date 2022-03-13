Українці залишаться без зерна? Чи розпочнеться посівна кампанія під час війни

Що буде з посівною / Фото: Getty Images, fssu.gov.ua, Колаж: Сьогодні

Ціни на зернові та олійні культури в Україні в перший тиждень березня 2022 року перестали зростати. Тим часом у світі величезними темпами зростають ціни на продовольство. Але що буде з українською посівною в умовах війни, чи вистачить усім зерна?

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що уряд запроваджує план підтримки посівної кампанії.

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Як держава допоможе аграріям

Шмигаль пояснив, що суть плану у тому, що держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, які пов'язані зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Крім того, аграріям надаватимуть державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.

"Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують", – заявив Шмигаль.

Цей план запровадять у тих місцях, де це зараз можливо і безпечно.

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Чи достатньо в Україні харчових продуктів

Шмигаль запевняє, що так.

"Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці", – наголосив прем'єр-міністр.

Тому за його словами, поки ситуація під контролем, але варто думати за майбутнє, саме тому держава вирішила стимулювати роботу аграріїв.

Відмова від експорту соціально важливих товарів

Шмигаль зазначив, що забезпеченість українців продуктами є завдяки тому, що уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів.

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"Сьогодні" вже писали, що, згідно з постановою Кабміну, нульові квоти на експорт вводяться на такі товари:

жива худоба;

морожене м'ясо великої рогатої худоби;

м'ясо та м'ясні субпродукти;

жито;

овес;

гречка;

просо;

цукор;

харчова сіль.

Також ми розповідали, скільки зараз коштує пшениця в Україні та чому в супермаркетах "голі" полиці, і що зараз в дефіциті найбільше.