Українці організували бізнес на COVID-сертифікатах: скільки коштують фіктивні документи

Українці почали купувати підроблені COVID-сертифікати / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні шахраї почали продавати підроблені сертифікати про вакцинацію. Розцінки на фальшивку різні: від 500 грн до 2500 грн, а вакцина на вибір клієнта.

Як працює шахрайська схема, що загрожує продавцям і покупцям фальшивок, дізнавалися "Сьогодні".

Цей документ в Україні почали підробляти і продавати тим, хто не вакцинувався. Клієнтів знаходять в соціальних мережах. Деякі запевняють: підробляють навіть цифровий сертифікат. Втім, без лікаря, у якого є доступ до бази, зробити це неможливо.

Таких аферистів чи не щодня виявляє СБУ. У Харкові за фіктивну довідку про негативний ПЛР-тест просили 800 гривень. Видавали її самі працівники місцевої лабораторії. Організували "угоду" працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.

Заробляли на такій схемі близько мільйона гривень на місяць. Серед покупців фіктивних довідок були і хворі на коронавірус. А в місцевій друкарні в Хмельницькому виготовляли фальшиві сертифікати про вакцинацію від ковіду.

Як продають підробки

Особисто їхати не потрібно, тільки вказати всі свої дані і відділення пошти, куди надішлють псевдосертифікат. Переконують, від оригіналу не відрізнити. За сертифікат Pfizer просять понад тисячу гривень.

Але купити сертифікат з усіма печатками та підписами – мало, з ним ще потрібно пройти наших прикордонників. У пункті пропуску тепер є спеціальні планшети, які і відрізняють підробку від оригіналу.

Реклама

"Уже перевірено більше 140 тисяч ковід-сертифікатів. Загалом було виявлено майже 500 документів, і програмне забезпечення показало, що вони є недійсними", – каже речник прикордонної служби Андрій Демченко.

Тих, кого спіймали з фіктивними документами, одразу передають поліцейським. Надання несправжніх довідок, як і виготовлення таких, – це кримінальний злочин.

Люди, які використовують підроблені документи, можуть отримати покарання у вигляді арешту до шести місяців.

Як отримати COVID-сертифікат в Україні

Документ необхідно міняти раз на півроку – це стосується і внутрішнього, і міжнародного сертифіката.

"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Отже, і міжнародний, і внутрішній сертифікати видаватимуться на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", – сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Для створення сертифіката потрібні ID-карта або закордонний паспорт в "Дії".

Як це працює на практиці:

потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії;

натиснути опцію "Послуги" і вибрати "COVID-сертифікати";

натиснути "згенерувати сертифікат" і підписати запит в електронну систему охорони здоров'я за допомогою електронного підпису "Дія.Підпіс".

Нагадаємо, в італійському місті Ровіго оштрафували відвідувача піцерії, який обідав у закладі без "зеленого пропуску", що свідчить про наявність вакцинації від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або нещодавно перенесену хворобу.