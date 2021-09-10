Украинцы организовали бизнес на COVID-сертификатах: сколько стоят липовые документы

Украинцы начали покупать поддельные COVID-сертификаты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине мошенники начали продавать поддельные сертификаты о вакцинации. Расценки на фальшивку разные: от 500 грн до 2500 грн, а вакцина на выбор клиента.

Как работает мошенническая схема, что грозит продавцам и покупателям фальшивок, узнавали "Сегодня".

Этот документ в Украине начали подделывать и продавать тем, кто не вакцинировался. Клиентов находят в социальных сетях. Некоторые уверяют: подделывают даже цифровой сертификат. Впрочем, без врача, у которого есть доступ к базе, сделать это невозможно.

Таких аферистов едва ли не ежедневно обнаруживает СБУ. В Харькове за липовую справку о негативном ПЦР-тесте просили 800 гривен. Выдавали ее сами работники местной лаборатории. Организовали "сделку" работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства.

Зарабатывали на такой схеме около миллиона гривен в месяц. Среди покупателей фиктивных справок были и больные коронавирусом. А в местной типографии в Хмельницком изготавливали липовые сертификаты о вакцинации от ковида.

Как продают подделки

Лично ехать не нужно, только указать все свои данные и отделение почты, куда пришлют псевдосертификат. Убеждают, от оригинала не отличить. За сертификат Pfizer просят больше тысячи гривен.

Но купить сертификат со всеми печатями и подписями – мало, с ним еще нужно пройти наших пограничников. В пункте пропуска теперь есть специальные планшеты, которые и отличают подделку от оригинала.

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"Уже проверено более 140 000 ковид-сертификатов. Всего было обнаружено около 500 документов, и программное обеспечение показало, что они являются недействительными", – говорит представитель пограничной службы Андрей Демченко.

Тех, кого поймали с липовыми документами, сразу передают полицейским. Предоставление ложных справок, как и изготовление таковых, – это уголовное преступление.

Люди, использующие поддельные документы, могут получить наказание в виде ареста до шести месяцев.

Как получить COVID-сертификат в Украине

Документ необходимо менять раз в полгода – это касается и внутреннего, и международного сертификата.

"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом, и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", – сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії".

Как это работает на практике:

нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;

нажать опцию "Послуги" и выбрать "COVID-сертифікати";

нажать "Згенерувати сертифікат" и подписать запрос в электронную систему здравоохранения с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Напомним, в итальянском городе Ровиго оштрафовали посетителя пиццерии, который обедал в заведении без "зеленого пропуска", свидетельствующего о наличии вакцинации от коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте или недавно перенесенной болезни.