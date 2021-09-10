Украинцы организовали бизнес на COVID-сертификатах: сколько стоят липовые документы

Украинцы начали покупать поддельные COVID-сертификаты / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине мошенники начали продавать поддельные сертификаты о вакцинации. Расценки на фальшивку разные: от 500 грн до 2500 грн, а вакцина на выбор клиента.
Как работает мошенническая схема, что грозит продавцам и покупателям фальшивок, узнавали "Сегодня".
Этот документ в Украине начали подделывать и продавать тем, кто не вакцинировался. Клиентов находят в социальных сетях. Некоторые уверяют: подделывают даже цифровой сертификат. Впрочем, без врача, у которого есть доступ к базе, сделать это невозможно.
Таких аферистов едва ли не ежедневно обнаруживает СБУ. В Харькове за липовую справку о негативном ПЦР-тесте просили 800 гривен. Выдавали ее сами работники местной лаборатории. Организовали "сделку" работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства.
Зарабатывали на такой схеме около миллиона гривен в месяц. Среди покупателей фиктивных справок были и больные коронавирусом. А в местной типографии в Хмельницком изготавливали липовые сертификаты о вакцинации от ковида.
Как продают подделки
Лично ехать не нужно, только указать все свои данные и отделение почты, куда пришлют псевдосертификат. Убеждают, от оригинала не отличить. За сертификат Pfizer просят больше тысячи гривен.
Но купить сертификат со всеми печатями и подписями – мало, с ним еще нужно пройти наших пограничников. В пункте пропуска теперь есть специальные планшеты, которые и отличают подделку от оригинала.
"Уже проверено более 140 000 ковид-сертификатов. Всего было обнаружено около 500 документов, и программное обеспечение показало, что они являются недействительными", – говорит представитель пограничной службы Андрей Демченко.
Тех, кого поймали с липовыми документами, сразу передают полицейским. Предоставление ложных справок, как и изготовление таковых, – это уголовное преступление.
Люди, использующие поддельные документы, могут получить наказание в виде ареста до шести месяцев.
Как получить COVID-сертификат в Украине
Документ необходимо менять раз в полгода – это касается и внутреннего, и международного сертификата.
"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом, и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", – сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії".
Как это работает на практике:
- нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;
- нажать опцию "Послуги" и выбрать "COVID-сертифікати";
- нажать "Згенерувати сертифікат" и подписать запрос в электронную систему здравоохранения с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".
Напомним, в итальянском городе Ровиго оштрафовали посетителя пиццерии, который обедал в заведении без "зеленого пропуска", свидетельствующего о наличии вакцинации от коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте или недавно перенесенной болезни.