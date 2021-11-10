Українці почали більше купувати онлайн: список найпопулярніших товарів

Українці почали більше купувати в інтернеті: що замовляють найчастіше / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні Всесвітнього дня шопінгу українці почали більш активно купувати товари в інтернеті (на цілих 12%, порівно із вереснем).

Про це йдеться у дослідженні компанії OLX, яке отримало "Сьогодні".

Реклама

Зазначається, що найбільше зараз шукають сезонний одяг і взуття, ноутбуки, iPhone 11 та навіть кухні та мотоцикли.

А за даними OLX Доставка, найчастіше замовляють на сайті дитячий одяг та іграшки.

"Цікаво, що з мобільного пристрою власники iOS частіше купують техніку, а власники Android — одяг", – йдеться у дослідженні.

Реклама

Найпопулярніші категорії у жовтні:

дитячий світ,

мода та стиль,

транспорт,

дім і сад,

запчастини для транспорту,

електроніка,

хобі,

відпочинок і спорт.

Зараз триває активний сезон зміни гардеробу, тож протягом минулого місяця українці успішно провели 57 тис. угод з купівлі жіночого та чоловічого одягу, що на 15% більше вересневого показника.

В середньому на одяг користувачі витрачали 400 грн за одне замовлення.

Реклама

Також у жовтні українці почали більше читати і купили книжки понад 20 тисяч разів (на 60% більше) у середньому за 134 грн.

Українці почали не лише більше купувати, а й більше шукати товарі на сайті, наразі список бажаних покупок виглядає так:

● куртка — 286 тис. запитів;

● черевики — 217 тис.;

● пуховик — 171 тис.;

● кросівки — 150 тис.;

● диван — 134 тис.;

● кухня — 101 тис.;

● сукня — 98 тис.;

● ноутбук — 95 тис.;

● мотоцикл — 93 тис.;

● пальто — 91 тис..

Цікаво, що користувачі iOS-пристроїв найчастіше шукають речі бренду Nike та Zara, а запити користувачів з Android-пристроїв не пов’язані із назвами брендів – це просто назви одягу.

В своєму попередньому дослідженні OLX опитав людей і з'ясував, що 67% українців здають в оренду своє житло.

"Сьогодні" також писали, що у "червоній зоні" українцям роздаватимуть гроші.