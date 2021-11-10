Украинцы начали больше покупать онлайн: список самых популярных товаров

Украинцы стали больше покупать в интернете: что заказывают чаще всего / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун Всемирного дня шопинга украинцы начали более активно покупать товары в интернете (на целых 12% по сравнению с сентябрем).

Об этом говорится в исследовании компании OLX, которое получило "Сегодня".

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Отмечается, что больше всего в данный момент ищут сезонную одежду и обувь, ноутбуки, iPhone 11 и даже кухни и мотоциклы.

А по данным OLX Доставка, чаще всего заказывают на сайте детскую одежду и игрушки.

"Интересно, что с мобильного устройства владельцы iOS чаще покупают технику, а владельцы Android – одежда", – мова йде в исследовании.

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Самые популярные категории в октябре:

детский мир,

мода и стиль,

транспорт,

дом и сад,

запчасти для транспорта,

электроника,

хобби,

отдых и спорт.

Сейчас идет активный сезон смены гардероба, поэтому в течение прошлого месяца украинцы успешно провели 57 тыс. сделок по покупке женской и мужской одежды, что на 15% больше сентябрьского показателя.

В среднем на одежду пользователи тратили 400 грн. за один заказ.

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Также в октябре украинцы стали больше читать и купили книги более 20 тысяч раз (на 60% больше) в среднем за 134 грн.

Украинцы начали не только больше покупать, но и больше искать товар на сайте, пока список желаемых покупок выглядит так:

куртка – 286 тыс. запросов;

ботинки — 217 тыс.;

пуховик – 171 тыс.;

кроссовки – 150 тыс.;

диван – 134 тыс.;

кухня – 101 тыс.;

платье – 98 тыс.;

ноутбук – 95 тыс.;

мотоцикл – 93 тыс.;

пальто — 91 тыс.

Интересно, что пользователи iOS-устройств чаще всего ищут вещи бренда Nike и Zara, а запросы пользователей с Android-устройств не связаны с названиями брендов – это просто названия одежды.

В своем предыдущем исследовании OLX опросил людей и выяснил, что 67% украинцев сдают в аренду свое жилье.

"Сегодня" также писали, что в красной зоне украинцам будут раздавать деньги.