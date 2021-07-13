Українці масово скуповують електрокари. ТОП-3 найпопулярніших марок

Популярність електрокарів зростає. Фото: А. Яремчук

За останні 6 років українці придбали 27 732 електрокара. Більшість електричних авто – а саме 26 206 – придбали і ввезли з-за кордону. Решта придбані вже на території України. В топі переваг громадян – електромобілі Nissan.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Топ електромобілів в Україні:

Nissan 13 766 – 49.6%; Tesla 4 326 – 15.6%; Chevrolet 1 458 – 5.3%; Інші 8 182 – 29.5%.

Дані про покупку українцями електрокарів. Джерело: opendatabot.ua

Серед електромобілів Nissan найбільш популярною виявилася модель Nissan Leaf – українці придбали 13 656 таких машин.

Серед Tesla найбільш популярними виявилися такі моделі:

Model S – 1866;

Model 3 – 1552;

Model X – 851.

Серед Chevrolet найпопулярнішою виявилася модель – BOLT EV, українці придбали 1 300 таких автомобілів.

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Як зазначається, популяризації електричних авто посприяли митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат/годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

Крім того, після ввезення авто потрібно буде сплатити збір до Пенсійного фонду – його розмір буде коливатися від 3% до 5% від митної вартості авто.

Для порівняння: розмитнення п'ятирічної Mazda 3 на бензині з об'ємом двигуна 2 літри, яку придбали за кордоном за 8000 уо, буде коштувати близько 3500 доларів.

"За нашим досвідом, наразі в Україні ціна на б/у електрокари стартує від 10 тисяч доларів — за Nissan Leaf, нову автівку – Renault – можна взяти приблизно за 14,5 тисяч. Середня ціна електромобіля – 15-20 тисяч у.о.(Chevrolet Bolt, Leaf, Renault). Від 30 тисяч у.о. стартують ціни за вторинну Tesla, середня ціна на Tesla у гарному стані – 50 тисяч доларів", – зазначає Сергій Вельчев, засновник групи компаній EcoFactor.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому під час зарядки спалахнув електромобіль: