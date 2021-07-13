Украинцы массово скупают электрокары. ТОП-3 самых популярных марок

Популярность электрокаров растет. Фото: А. Яремчук
За последние 6 лет украинцы приобрели 27 732 электрокара. Большинство электрических авто – а именно 26 206 – приобрели и ввезли из-за рубежа. Остальные приобретены уже на территории Украины. В топе предпочтений граждан – электромобили Nissan.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".
Топ электромобилей в Украине:
- Nissan 13 766 – 49.6%;
- Tesla 4 326 – 15.6%;
- Chevrolet 1 458 – 5.3%;
- Другие 8 182 – 29.5%.
Данные о покупке украинцами электрокаров. Источник: opendatabot.ua
Среди электромобилей Nissan наиболее популярной оказалась модель Nissan Leaf – украинцы приобрели 13 656 таких машин.
Среди Tesla наиболее популярными оказались следующие модели:
- Model S – 1866;
- Model 3 – 1552;
- Model X – 851.
Среди Chevrolet самой популярной оказалась модель – BOLT EV, украинцы приобрели 1300 таких автомобилей.
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Как отмечается, популяризации электрических авто поспособствовали таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро.
Кроме того, после ввоза авто нужно будет оплатить сбор в Пенсионный фонд – его размер будет колебаться от 3% до 5% от таможенной стоимости авто.
Для сравнения: растаможка пятилетней Mazda 3 на бензине с объемом двигателя 2 литра, которую приобрели за рубежом за 8000 уе, будет стоить около 3500 долларов.
"По нашему опыту, сейчас в Украине цена на б/у электрокары стартует от 10 000 долларов – за Nissan Leaf, новую машину – Renault – можно взять примерно за 14 500. Средняя цена электромобиля – 15-20 тысяч у.е. (Chevrolet Bolt, Leaf, Renault). От 30 000 у.е. стартуют цены за вторичную Tesla, средняя цена на Tesla в хорошем состоянии – 50 000 долларов", – отмечает Сергей Вельчев, основатель группы компаний EcoFactor.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком во время зарядки вспыхнул электромобиль:
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