Tesla випустить найшвидший електромобіль у світі – як він виглядає

/ Фото: Tesla
З 3 червня компанія Tesla починає серійний випуск електромобіля Tesla Model S Plaid. Ця модель вже не раз била рекорди швидкості і стане найшвидшим серійним електрокаром у світі. Вона може розганятися з 0 до 100 км/год за дві секунди.
Про це повідомив засновник і глава Tesla Ілон Маск.
/ Фото: Tesla
Model S Plaid стане оновленою версією електричного седана Model S. Модель буде оснащена еклектросиловою установкою на 1000 к.с. Запас ходу батареї – 627 км.
Читайте також: Автомобіль Apple чи автомобіль Huawei. Хто буде першим? (рос.)
Презентація відбудеться на заводі Fremont Factory в Каліфорнії. Перші постачання заплановані на серпень-вересень, ціна – близько 115 000 доларів.
/ Фото: Tesla
Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден випробував новий електропікап Ford. Господар Білого дому приїхав на завод автовиробника і несподівано влаштував тест-драйв.
Як відомо, на ринку електромобілів в Україні справжній бум, але більшість моделей, доступних автолюбителям, завозять з інших країн, а тому це вже старі електрокари. Тому ми розповідали про 5 нових електрокарів, які доступні українцям.