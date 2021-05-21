Tesla випустить найшвидший електромобіль у світі – як він виглядає

Model S Plaid буде коштувати дорожче 100 тисяч доларів. На одному заряді електрокара можна проїхати 627 кілометрів

/ Фото: Tesla

З 3 червня компанія Tesla починає серійний випуск електромобіля Tesla Model S Plaid. Ця модель вже не раз била рекорди швидкості і стане найшвидшим серійним електрокаром у світі. Вона може розганятися з 0 до 100 км/год за дві секунди.

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Про це повідомив засновник і глава Tesla Ілон Маск.

/ Фото: Tesla

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Model S Plaid стане оновленою версією електричного седана Model S. Модель буде оснащена еклектросиловою установкою на 1000 к.с. Запас ходу батареї – 627 км.

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Презентація відбудеться на заводі Fremont Factory в Каліфорнії. Перші постачання заплановані на серпень-вересень, ціна – близько 115 000 доларів.

Реклама / Фото: Tesla

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден випробував новий електропікап Ford. Господар Білого дому приїхав на завод автовиробника і несподівано влаштував тест-драйв.

Як відомо, на ринку електромобілів в Україні справжній бум, але більшість моделей, доступних автолюбителям, завозять з інших країн, а тому це вже старі електрокари. Тому ми розповідали про 5 нових електрокарів, які доступні українцям.