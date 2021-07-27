Українці масово відмовляються від молока

У 2015 році Україна була на першому місці в світі по споживанню молочних продуктів – в 2020-му поступилася місцем Новій Зеландії і Білорусі

Українці стали значно менше вживати молока і молочних продуктів, єдиний виняток – твердий сир. За п'ять років ця загальна цифра зменшилася зі 119,8 кг до 104,04 кг на одну людину в рік – в "молочному" рейтингу країн Україна опустилася з першого місця на третє.

Такими підрахунками поділилися аналітики італійської консалтингової компанії з питань молочної економіки Clal.

Рейтинг країн-шанувальників молочної продукції за 2020 рік:

Нова Зеландія – 108,8 кг на одну людину в рік

– 108,8 кг на одну людину в рік Білорусь – 113,7 кг на одну людину в рік;

– 113,7 кг на одну людину в рік; Україна – 104,04 кг на одну людину в рік;

– 104,04 кг на одну людину в рік; Австралія – 99,14 кг на одну людину в рік;

– 99,14 кг на одну людину в рік; Канада – 76,18 кг на одну людину в рік.

У порівнянні з цими країнами, жителі Китаю і Філіппін майже не вживають молоко і його продукти. В середньому, кожен китаєць випиває і з'їдає трохи більше 9 кг молочної продукції, а філіппінець – 1,07 кг.

Судячи зі статистики, споживання молока скорочується в усьому світі. Виняток – жителі Індії, Бразилії, Тайваню. У цих країнах, навпаки, молоко і молочні продукти стають більш затребуваними.

Що цікаво, за ті ж п'ять років українці полюбили твердий сир. Про це говорить статистика: вживання ласощів незначно, але зросло з 4,1 кг в 2015 році до 5,03 кг у 2020 році. Набагато більше насолоджуються твердим сиром жителі країн Євросоюзу – 18,4 кг на рік на людину. У США смаки на цей продукт збіглися з європейськими – кожен житель в середньому з'їдає 17,3 кг в рік. Непопулярний він на Філіппінах (менш 400 грам на рік) і в Китаї (менше 300 грамів на рік).

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За словами директора зі стратегічного розвитку компанії Nielsen Україна і Білорусь Ірина Гарслян, споживання цих ласощів в Україні ростетільки за рахунок імпортних сирів.

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Нагадаємо, Україна на тлі втрати поголів'я корів і виробництва молока збільшила закупівлі молочної продукції за кордоном. У січні-березні 2021 року було імпортовано 23,2 тонни, що на 17% більше, ніж рік тому.