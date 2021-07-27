Украинцы массово отказываются от молока

В 2015 году Украина была на первом месте в мире по потреблению молочных продуктов – в 2020-м уступила место Новой Зеландии и Беларуси

Фото: Алексей Дорошенко / Facebook

Украинцы стали значительно меньше употреблять молока и молочных продуктов, единственное исключение – сыр. За пять лет эта общая цифра уменьшилась с 119,8 кг до 104,04 кг на одного человека в год – в "молочном" рейтинге стран Украина опустилась с первого места на третье.

Такими подсчетами поделились аналитики итальянской консалтинговой компании по вопросам молочной экономики Clal.

Рейтинг стран-поклонников молочной продукции за 2020 год:

Новая Зеландия - 108,8 кг на одного человека в год

- 108,8 кг на одного человека в год Беларусь – 113,7 кг на одного человека в год;

– 113,7 кг на одного человека в год; Украина – 104,04 кг на одного человека в год;

– 104,04 кг на одного человека в год; Австралия – 99,14 кг на одного человека в год;

– 99,14 кг на одного человека в год; Канада – 76,18 кг на одного человека в год.

По сравнению с этими странами, жители Китая и Филиппин почти не употребляют молоко и его продукты. В среднем, каждый китаец выпивает и съедает чуть больше 9 кг молочной продукции, а филиппинец – 1,07 кг.

Судя по статистике, потребление молока сокращается во всем мире. Исключение – жители Индии, Бразилии, Тайваня. В этих странах, напротив, молоко и молочные продукты становятся более востребованными.

Что интересно, за те же пять лет украинцы полюбили сыр. Об этом говорит статистика: употребление лакомства незначительно, но выросло с 4,1 кг в 2015 году до 5,03 кг в 2020 году. Намного больше наслаждаются сыром жители стран Евросоюза – 18,4 кг в год на человека. В США вкусы на этот продукт совпали с европейскими – каждый житель в среднем съедает 17,3 кг в год. Непопулярен он на Филиппинах (менее 400 грамм в год) и в Китае (менее 300 грамм в год).

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По словам директора по стратегическому развитию компании Nielsen Украина и Беларусь Ирина Гарслян, потребление этого лакомства в Украине растет только за счет импортных сыров.

Лишиться украинцы могут и традиционного лакомства – варенья. О несладких ценах на сахар рассказали в новостях "Сегодня":

Напомним, Украина на фоне потери поголовья коров и производства молока увеличила закупки молочной продукции за границей. В январе-марте 2021 года было импортировано 23,2 тонны, что на 17% больше, чем год назад.