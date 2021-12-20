Українців чекає новий тренд? Кого торкнуться зміни у роботі у 2022 році

Розповідаємо, що зміниться на ринку праці у 2022 році / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Починаючи з 2020 року, пандемія коронавірусу почала сильно впливати на ринок праці по всьому світу. Це видно на прикладі зростання популярності сервісів, де пов'язують фрілансерів та роботодавців.

Як розповів засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян, ймовірно, що саме подальша популяризація самозайнятості буде головним трендом на ринку праці в Україні у 2022 році.

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Експерт вважає, що у всьому іншому ситуація мало чим відрізнятиметься від другої половини поточного року.

"Після зняття карантинних обмежень бажаючі знову отримали можливість вирушити за кордон на заробітки, внаслідок чого починає проявлятися звичний для України дефіцит представників робітничих спеціальностей", – каже Сергій Сароян.

У деяких компаніях зараз спостерігаються спроби утримати найдостойніших працівників, у тому числі шляхом фінансових заохочень. Також роботодавці збільшують набір співробітників.

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Що буде з роботою у 2022 році

"Близько 60% компаній планують розширятися в 2022 році, а значить люди, які воліли не ризикувати і трималися за нелюбиму роботу в поточному році, цілком можуть з успіхом зробити перехід у більш привабливу фірму, та ще й зі збільшенням зарплати", – зазначає експерт.

Число вакансій взимку зросло вдвічі в порівнянні з минулим роком, тому здобувачі можуть отримати відразу кілька офферів на вибір. Турбулентностей на ринку праці та звільнень уже не очікується.

Зарплати можуть підвищити спеціалістам із найбільш затребуваних галузей, де спостерігається нестача кваліфікованих людей. Насамперед це сфера IT – зарплати фахівців можуть зрости на 20-30% наступного року.

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Як ми писали раніше, середня заробітна плата має стійку тенденцію зростання ще з 2016 року. Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономіки, у 2022 році середня зарплата зросте до 15 778 грн.