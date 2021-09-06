На українців чекає новий курс: що буде з доларом найближчим часом

Курс долара в Україні може змінитися в кінці вересня / Фото: уніан, Сьогодні

Незважаючи на те що значних коливань валютного курсу з 6 по 10 вересня очікувати не слід, вже до кінця вересня Нацбанк може відпустити курс до 27,5 грн/долар з подальшим зростанням.

Як розповіли сайту "Сьогодні" експерти, гривня ще тиждень залишиться поблизу 27 грн за долар, після чого відновить ослаблення через сезонних факторів.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що середній курс продажу американської валюти по банкам в Україні буде коливатися в рамках 26,8 – 27,17 грн.

Водночас президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко каже, що Нацбанк утримає безготівковий курс нижче 27 грн/долар, а середній готівковий курс продажу виявиться трохи вище 27.

А ось член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин песимістичний. За його оцінкою, девальвація після вихідних продовжиться, курс готівкового продажу підвищиться до 27,1-27,2, а до кінця вересня Нацбанк відпустить курс до 27,5 грн/долар з подальшим зростанням.

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Що робити з валютою

Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні, тому гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок.

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин ратують за довгострокові валютні накопичення, а ось Максим Орищак, вважає, що дешевий долар може бути цікавим для тих, хто побоюється девальвації, і поступово бізнес і населення почнуть знову придивлятися до валюти, як привабливому для заощаджень та інвестицій інструменту.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Також ми писали про те, що згідно з "Індексу бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.