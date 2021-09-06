Долар покотився донизу – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 6 вересня

/ Фото: уніан

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 6 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,92 грн;

1 євро – 31,97 грн;

1 злотий – 7,09 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

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У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара впав на 10 копійок, а євро знизилося в ціні на 3 копійки. Водночас злотий і рублі не змінилися в ціні.

На міжбанку курс також знизився. На торгах по долару пропозиція перевищувала попит на одиничних угодах кінця сесії.

Долар подешевшав на 8 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,87/26,89 грн (купівля/ продаж).

Євро також впало в ціні на одну копійку в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,95/31,97 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

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