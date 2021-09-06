Украинцев ждет новый курс: что будет с долларом в ближайшее время

Курс доллара в Украине может измениться в конце сентября / Фото: УНИАН, Сегодня

Несмотря на то, что значительных колебаний валютного курса с 6 по 10 сентября ожидать не следует, уже к концу сентября Нацбанк может отпустить курс до 27,5 грн/доллар с последующим ростом.

Как рассказали сайту "Сегодня" эксперты, гривня еще неделю останется вблизи 27 грн за доллар, после чего возобновит ослабление ввиду сезонных факторов.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что средний курс продажи американской валюты по банкам в Украине будет колебаться в рамках 26,8 – 27,17 грн.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что Нацбанк удержит безналичный курс ниже 27 грн/доллар, а средний наличный курс продажи окажется чуть выше 27.

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пессимистичен. По его оценке, девальвация после выходных продолжится, курс наличной продажи повысится до 27,1-27,2, а к концу сентября Нацбанк отпустит курс до 27,5 грн/доллар с последующим ростом.

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Что делать с валютой

Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре, поэтому гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин ратуют за долгосрочные валютные накопления, а вот Максим Орыщак, считает, что дешевый доллар может быть интересным для тех, кто опасается девальвации, и постепенно бизнес и население начнут снова присматриваться к валюте, как привлекательному для сбережений и инвестиций инструменту.

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Также мы писали о том, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.