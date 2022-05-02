Українців серйозно перевірятимуть на блокпостах: хто і що може оглянути

Що в українців можуть перевіряти на блокпостах / Фото: Getty Images, СБУ, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні змінилось багато правил, зокрема деякі уповноважені особи отримали більше прав для перевірки громадян. Так, на блокпостах у будь-кого можуть перевірити особисті речі.

На порталі "Безоплатна правова допомога" розповіли, що саме можуть оглянути та хто має на це право.

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Перевірка на блокпостах є законною

Підстави для такої перевірки прописані у Конституції України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, а також кількох законах. Однак важливо розуміти, що така перевірка може проходити виключно в умовах воєнного стану.

Робити це можуть уповноважені особи таких структур:

Нацполіції;

СБУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

міграційної служби;

митної служби;

ЗСУ.

Що можуть перевірити

На блокпосту у вас можуть оглянути таке:

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документи;

речі;

транспортні засоби;

багаж та вантажі.

Уповноважені особи можуть при перевірці використовувати різні прилади і засоби, щоб виявляти вибухонебезпечні предмети та речовини. Також вони можуть проводити фото-, аудіо- і відеофіксації, однак дві останні можуть відбутися лише за згодою громадян, яких перевіряють.

Перевірити можуть і телефон, хоча в законі не описані процедури для цього.

"Законодавством не врегульоване дане питання, але оскільки статтею 114 КкУ передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, то уповноважена особа на блокпосту може перевірити фото та відео щодо наявності на відповідних пристроях заборонених об'єктів. Також слід зазначити, що законодавством не врегульовано питання особистих листувань, тому для уникнення конфліктних ситуацій радимо надавати засоби зв'язку для огляду", – зазначають юристи.

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На блокпостах можуть і вручити повістку. У законі не вказане конкретне місце, де саме це має відбуватися, а тому вручити повістку можуть будь-де.

Як в Україні під час війни можуть вилучити майно

Раніше "Сьогодні" пояснювали, що юридичну чи фізичну особу можуть позбавити права власності на певне майно. Це може бути, наприклад, транспорт. Його передають у власність держави та використовують в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

На мирній території під час воєнного стану майно можуть забрати тільки після погодження військового командування та виконкому чи військової адміністрації. Однак на території, де проходять бойові дії, військове командування може зробити це самостійно, без додаткового погодження.

Якщо у вас примусово забирають майно, то повинен бути складений акт, зразок якого затвердив Кабмін. Про те, які дані зазначаються в цьому акті, та як отримати компенсацію за це, читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, що Верховна Рада ухвалила закон про внесення деяких змін до умов соціального страхування безробітних. Як тепер отримати такий статус, і скільки грошей можна отримати, читайте тут.

Ми розповідали і про те, що найвразливіші групи українців під час дії воєнного стану можуть розраховувати на ще одну грошову допомогу. Хто її може отримати, і які суми передбачені, читайте тут.