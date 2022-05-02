Українці знову можуть купувати житло: скільки коштують квартири у Києві

Розповідаємо, скільки коштують квартири у столиці України після того, як нотаріусам дозволили оформляти процедуру купівлі-продажу нерухомості

Кияни активно публікують оголошення про продаж житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно закрили з початку воєнного стану, аби вберегти українців від витоку персональних даних і шахраїв. Тепер цей реєстр відкрили, і купувати та продавати житло можна, хоч і з деякими обмеженнями.

"Сьогодні" переглянули найсвіжіші оголошення про продаж квартир у Києві, і розказують, за скільки можна купити житло у столиці.

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Пропозиції і ціни на будь-який смак

Щодня з'являється дуже багато нових оголошень. Одне з найсвіжіших пропонує двокімнатну квартиру на Виноградарі. Загальна площа – 74 м кв., поруч є багато магазинів, ТЦ, садочки, лікарні тощо. За таку квартиру власники просять 93 500 доларів (близько 2 837 684 грн).

Трикімнатну квартиру у Дарницькому районі на 103 м кв. можна купити вже за 179 000 дол. (5 432 573 грн). Будинок розташований поруч з метро, в кожній кімнаті є кондиціонер та телевізор, а меблі виконані на замовлення. А за додаткову плату буде і місце на паркінгу поруч.

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Значно дешевше можна придбати однокімнатну квартиру у Деснянському районі. Її площа 43 м кв., вона повністю умебльована, а поруч з будинком є супермаркет, парк, зупинка для транспорту та озеро. За таке житло доведеться віддати 65 000 дол. (1 972 722 грн).

Загалом ціни досить неоднорідні. Є варіанти як за 90 000 дол. (2 731 461 грн), так і удвічі дорожче – 180 000 дол. (5 462 922 грн). Відповідно, умови у них також різні.

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Обмеження на продаж-купівлю нерухомості від Мін’юсту

Раніше "Сьогодні" пояснювали, що здійснювати нотаріальні дії з нерухомістю можуть лише нотаріуси, визначені в спеціальному переліку від Мін'юсту. Це громадяни, які зареєстровані на території України та раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Водночас нерухомість не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи чи отримувати у зв'язку з виходом зі складу учасників.

Оформити відчуження нерухомого майна, іпотеку, довірчу можна буде лише в межах області, де вона розташована. Виняток становлять лише дії щодо нерухомості в Києві та Київській області, крім випадку державної реєстрації в результаті оформлення спадщини.

Нові довіреності на розпорядження нерухомим майном як і раніше мають оформлюватися на нотаріальному бланку. А щоб попередити махінації з житлом, його можна буде відчужити лише через місяць після набуття або пізніше. Ці та інші обмеження діють в Україні в умовах воєнного стану.

Ми також писали, що ринок оренди комерційної нерухомості в Україні змінився з початку війни, у деяких містах ціни значно зросли. Де тепер вигідно орендувати комерційну нерухомість, читайте тут.

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