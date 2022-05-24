Українцям у Німеччині дозволили важливу операцію з грошима – що тепер можна зробити

Українці зможуть обміняти гривні на євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Українці у Німеччині з 24 травня зможуть обмінювати готівкові гривні на євро після того, як наш Нацбанк домовився з Федеральним міністерством фінансів, Німецьким федеральним банком та банківською галуззю ФРН.
Про це повідомляє Deutsche Bank.
Однак на проведення таких операцій є ліміт – сума обміну не має перевищувати 10 тис. грн на добу на одну повнолітню людину.
Обмінний курс встановлюватиметься в Німеччині щотижня, його оголошуватимуть у п'ятницю, після 14:00.
"Дорослі біженці з України можуть обміняти в німецьких кредитних установах-учасниках до 10 тис. гривень з особи на євро. Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень чинної серії Національного банку України", – йдеться у повідомленні.
Робота в Німеччині
Працевлаштування у кожній країні має свої нюанси та правила, особливо для іноземців.
Наприклад, диплом українського вишу не підходить для роботи в Німеччині і потрібно підтверджувати свою кваліфікацію.
Міністр освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер заявила, що федеральні землі мають змінити та прискорити умови отримання профкваліфікації для біженців з України.
Вона пропонує приймати спрощення узгоджено у всіх федеральних землях. Також розглядається варіант проведення профкваліфікації українцям вже після того, як вони влаштуються працювати.
А ось від знання мови, хоча б мінімальної, нікуди не подітися, і для цього влада ФРН уже створила безкоштовні онлайн-курси у спеціальних освітніх центрах для дорослих.
Спрощення для школярів
Для маленьких українців розробляють можливість отримання німецького атестату після закінчення школи.
Також працюють над тим, щоб для таких дітей проводились онлайн-уроки з України, крім уроків у німецьких школах.
За словами Штарк-Ватцінгер, вони хочуть дати українським дітям та молоді не лише захист, а ще й перспективи.
"Сьогодні" раніше писали, які документи потрібні українцям для роботи в Євросоюзі, та розповідали, за скільки можна купити квартиру в новобудові у Німеччині.