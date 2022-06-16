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Українцям тричі перерахують пенсії: хто і скільки отримуватиме

Валерія Стрільчук
16 червня, 07:45
Розповідаємо, кому варто чекати більших пенсійних виплат до кінця 2022 року

Якими будуть пенсії до кінця року / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно з законом України до кінця 2022 року має пройти ще три перерахунки виплат пенсій. Вони відбудуться у липні, жовтні та грудні.

У кого збільшиться пенсія і на скільки, пояснили в Пенсійному фонді України.

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На які виплати очікувати

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб пенсії зміняться так:

  • з 1 липня підвищаться до 2027 грн;
  • з 1 грудня 2022 року – до 2093 грн.

Зростуть також розміри мінімальної та максимальної пенсій, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня запровадять кілька змін. По-перше, мінімальна заробітна плата зросте з 6500 грн до 6700 грн. Як наслідок, зросте і розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і більше та мають такий страховий стаж:

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  • чоловіки – не менше 35 років;
  • жінки – не менше 30 років.

З цього ж часу особам віком від 70 до 75 років виплачуватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 грн (в межах пенсійної виплати 10 340,35 грн). Якщо особа досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення 70 річного віку.

"Крім того, для осіб віком від 70 років, пенсія яким призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та які мають стаж чоловіки 35 років, жінки 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 грн", – пояснили в ПФУ.

Якщо цим людям не вистачатиме страхового стажу, то мінімальний розмір пенсії визначатимуть пропорційно до наявного стажу, виходячи з розміру 3000 грн.

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Остання зміна року щодо пенсій буде з 1 грудня. Людям, яким ще не виповнилося 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, і які не працюють, мінімальна пенсійна виплата складатиме 2500 грн.

"Особам, страховий стаж яких становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно наявному страховому стажу виходячи з розміру 2500 грн", – йдеться у повідомленні.

Отримати пенсію достроково може нова категорія українців

Як ми розповідали раніше, з лютого 2022 року достроково оформити пенсію можуть батьки дітей, які мають тяжкі, рідкісні захворювання, однак яким не встановлено інвалідність.

Умови для батьків відрізняються так:

  • жінкам для отримання виплат потрібно досягти 50-річного віку і мати не менше 15 років страхового стажу;
  • чоловікам доступні виплати за вибором матері або якщо її немає, і тільки після досягнення 55-річного віку та за наявності страхового стажу у щонайменше 20 років.

Читайте наше пояснення про те, які документи потрібні для отримання дострокової пенсії.

Крім того, "Сьогодні" розповідали, як отримати пенсійне посвідчення і коли українцям мають виплатити пенсію з прибавкою одразу за три місяці.