Українцям варто приготуватися: чому ціни на продукти зросли і що буде далі

Чому в Україні така висока інфляція / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Нещодавно Державна служба статистики опублікувала звіт з даними про рівень інфляції в Україні. Споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4%, з початку цього року ціни зросли на 10,9%, а якщо порівнювати з попереднім місяцем березнем, то на 3,1%.

У Національному банку пояснили, які чинники призвели до того, що майже всі товари зросли в ціні.

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Причина всьому – війна

У Нацбанку кажуть, що основні чинники прискорення інфляції такі:

порушення ланцюгів постачання;

збільшення витрат бізнесу;

фізичне знищення активів підприємств через повномасштабний напад РФ;

нерівномірний попит і пропозиція товарів за регіонами.

Якщо у відносно спокійних регіонах ціни зростали через те, що реалізувався відкладений попит, то у окупованих районах з бойовими діями ціни росли через дефіцит.

Що подорожчало найбільше

Згідно з даними Держстату найбільше за рік подорожчали продукти. У порівнянні з квітнем минулого року ціни зросли на 23,1%. З початку цього року показник зростання становить 16,6%, а за місяць, з березня, продукти подорожчали на 4,2%.

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Значне здорожчання відбулося на товари, які ми імпортуємо, наприклад каву, чай, соки, шоколад, спеції та сухофрукти. Це сталося тому, що на складах запаси були втрачені, а для постачання нових недостатньо шляхів, оскільки основні шляхи для імпорту-експорту заблоковані.

Сильно зросли ціни на овочі та фрукти (на 8,5% та 14,9% за місяць відповідно). Причин такому зростанню декілька:

порушені ланцюгів постачання;

зросла вартість енергоносіїв;

території на півдні, які спеціалізуються на вирощуванні овочів, потрапили під тимчасову окупацію;

зупинено імпорт через порти.

Через реалізацію відкладеного попиту, обмежену пропозицію та фізичне знищення ціни зросли і на непродовольчі товари, зокрема електроніку, товари для дому, ліки. Подорожчали в Україні і послуги.

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"Збільшилася вартість оренди житла, ураховуючи збереження високого попиту у відносно безпечних західних регіонах. Подорожчали послуги, пов'язані з ремонтом житла, унаслідок підвищення попиту на тлі визволення низки областей та відновлення житлового будівництва. Зросла вартість послуг таксі через дефіцит палива та обмежений рух у багатьох регіонах, а також послуг салонів краси та закладів громадського харчування – через збільшення попиту", – зазначають у Нацбанку.

Водночас ціни на яйця та соняшникову олію знизились через достатню пропозицію. Держава зафіксувала і тарифи на комунальні послуги.

Намагалися стримати і ціни на пальне. На нього скасували акциз і знизили ПДВ у другій половині березня. Та попри це подорожчання відбулось через такі чинники:

світові ціни на нафту зросли;

порушена логістика;

нафтопереробні заводи та об’єкти паливної інфраструктури були зруйновані;

з'явилися складнощі з переорієнтацією джерел постачання.

Що буде далі

Як зазначають у Нацбанку, війна все ще триває, а тому і інфляційні ризики досить високі.

"Зростання споживчої інфляції у квітні свідчить про подальше посилення інфляційного тиску через наслідки війни. Ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними в умовах продовження повномасштабної військової агресії РФ та цілеспрямованого знищення продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів і пошкодження транспортної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Які продукти можуть зникнути з раціону українців

Раніше ми розповідали, що на непідконтрольних Україні територіях виникають проблеми з м'ясом і рибою. Там фермери не можуть організувати оперативну доставку ветеринарних препаратів та кормів для тварин.

Також на окупованих територіях спостерігається проблема з логістикою готової продукції. Адже для цього необхідні автомобілі-рефрижератори, які забезпечать швидку доставку.

До перемоги над Росією українцям радять на якийсь час забути про морську та океанічну рибу. Імпорт цієї продукції зараз дуже ускладнений.

"Імпорт риби та фруктів здійснювався переважно через порти. А вони зараз заблоковані. І коли буде відновлено імпорт – незрозуміло. Тому поки що доведеться жити без цих продуктів", – розповів Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

"Сьогодні" розібралися з експертами, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, поки триватиме війна.

Ми також розповідали, чому в Україні злетіли ціни на помідори, і що очікує водіїв на АЗС, і якими будуть ціни на бензин незабаром.