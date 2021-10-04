Українцям примусово встановили нову ціну на газ. Кому доведеться платити на 38% більше

Ціна склала 16,58 грн/куб. м, а в вересні газ коштував 12 грн/куб. м / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям, яких перевели до постачальника "останньої надії", доведеться в жовтні платити за кубометр газу більше 16 грн, замість фіксованих у більшості газзбутів 8 грн.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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В Україні постачальником "останньої надії" є "Нафтогаз". Переводять туди без відома споживача – як тільки лише минулий постачальник відмовляється виконувати свої зобов'язання.

Зазначимо, що якщо у річному тариф у "Нафтогазу" ціна палива встановлена на рівні 7,96 грн, то для тих, кого перевели на умовах "останньої надії", ціна значно вища. З жовтня вони заплатять на 38% більше. Ціна становила 16,58 грн/куб. м, а в вересні газ коштував 12 грн/куб. м.

"Нафтогаз" може бути постачальником "останньої надії" максимум 60 днів. А якщо споживач не знайшов нового постачальника, йому просто відключать газ. Але споживачі можуть подати заявку і стати комерційним клієнтом "Нафтогазу".

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Примітно, що найчастіше клієнти дізнаються, що їх перевели на новий тариф дишь тоді, коли їм телефонують з вимогою погасити борг.

Це відбувається незважаючи на те, що згідно із законом, попереджати споживача про переведення повинен той постачальник, який припинив постачати газ. Але найчастіше газзбути навіть не публікують про це інформацію на своїх сайтах.

Щоб не перейти на високі тарифи, потрібно постійно стежити за ситуацією у свого постачальника. Також краще перевірити, чи уклав він контракт з "Нафтогазом", щоб отримувати від нього газ за низькими тарифами, адже ринкові ціни на Українській енергетичній біржі (УЕБ) перевищили 35 грн за кубометр.

Скільки коштує газ

Киянам пропонують газ за понад ніж 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривень у серпні – 15,76 гривень за кубометр.

Високі ціни й в інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривень (у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши лише річний. Компанії встановили річні ціни в середньому дев'ять гривень за кубометр газу.

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