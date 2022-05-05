Українцям доведеться несолодко: що зміниться у банках з 1 червня

Банки змінюють умови кредитів з 1 червня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

На початку війни найпопулярніші банки ввели кредитні канікули для українців, проте їхній термін добігає кінця.

"Сьогодні" розповідають, що зміниться для клієнтів фінустанов з 1 червня.

Реклама

Отже, нові умови банки ще не розробили, проте про кінець кредитних канікул у червні заявили усі найбільші гравці ринку.

У ПриватБанку попередили, що з червня обов'язковий платіж повернеться. А про умови використання коштів у перший літній місяць повідомлять окремо.

У Monobank пільги з самого спочатку були іншими і фінустанова продовжувала стягувати комісії і відсотки, хоч і за зниженими ставками. У червні кредитні канікули мають остаточно закінчитися і про їхню пролонгацію Monobank не повідомляв.

Реклама

В Ощадбанку також передбачили кредитні канікули, і для фізосіб і для бізнесу, закінчитися вони мають 1 червня. Про продовження пільг компанія не повідомляла.

Ще один банк, який на початку війни пішов клієнтам назустріч – це ПУМБ. Тут кредитні канікули оголосили на 3 місяці (до 1 червня) з можливістю пролонгації, наразі про неї нічого не відомо.

Проте умови були іншими, щомісячні платежі не скасовували, а просто зменшили.

Реклама

Що означає скасування кредитних канікул?

Під час дії кредитних канікул внесення платежу за кредитом можна було відкласти та зробити пізніше.

Це не звільняло від боргових зобов'язань, але давало змогу відстрочити виплату до більш сприятливих часів без штрафів та пені.

Після скасування клієнти будуть змушені платити як раніше і відповідальності за несвоєчасне непогашення не уникнути.

Проте ще є надія, що банки придумають нові пільги для деяких категорій українців під час війни або хоча б зменшать відсотки та штрафні санкції.

Плюси та мінуси кредитних канікул

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів, що мінус кредитних канікул полягає в тому, що це не автоматична умова і кожному позичальнику обов'язково треба звернутися до банку.

Також мінус у тому, що борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, ніхто не списує.

А ось серед плюсів, безперечно, є те, що кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів.

"Сьогодні" також писали, з якими фінансовими проблемами найчастіше стикаються українці, і розповідали, як оформити іпотеку у Польщі.