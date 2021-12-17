Українцям десять разів підвищували пенсії: хто отримав надбавку у 2021 році

Внаслідок підвищень, вже в грудні середня пенсія складає майже 4 тис. гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році українцям десять разів підвищували пенсії, йдеться не лише про зростання мінімалки, а і про індексації виплат.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час годин запитань до уряду.

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Шмигаль нагадав, що в країні підвищили новопризначені пенсії. Також здійснили надбавки за понаднормовий страховий стаж та з 1 грудня підвищили мінімальну пенсію для тих, хто має повний страховий стаж, до 2,6 тис. гривень.

Крім того, внаслідок масштабної індексації майже 8 млн українців отримали ще по 300 гривен до своїх виплат.

Кому ще підвищили:

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на 300 гривень тим, хто має повний стаж;

на 200 гривень працюючим пенсіонерам;

на 2 тис. гривень воєнним пенсіонерам;

на 2,3 тис. гривень підвищено пенсії для чорнобильців з інвалідністю;

на 400 гривень для осіб від 75 до 85 років.

Прем'єр пише, що внаслідок підвищень, вже в грудні середня пенсія складає майже 4 тис. гривень.

Довідка для пенсії у "Дії"

На порталі "Дія" українці можуть отримати довідку про доходи пенсіонерів буквально за декілька хвилин.

Для того, щоб отримати довідку, потрібно:

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авторизуватись на diia.gov.ua;

натиснути "Послуги" – "Пенсії, пільги та допомога" – "Довідка про доходи пенсіонера";

перевірити інформацію про себе, якщо потрібно — виправити її в профілі користувача. Натиснути "Далі";

обрати період, за який потрібна довідка, та натиснути "Готово".

Далі сповіщення надійде на пошту, а документ з'явиться у особистому кабінеті українця.

Раніше ми повідомляли, що українці можуть розраховувати на максимальну пенсію, якщо їхня офіційна заробітна плата становить не менше 91 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у Польщі, куди щороку тисячі українців їдуть на заробітки, пенсії вищі, ніж в Україні, у кілька разів. Якщо наші співвітчизники отримують мінімально 1934 грн, то поляки – 7693 грн.