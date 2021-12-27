Україна перейшла на електронні лікарняні: як це працює

У медичному висновку не фіксується медична інформація / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 жовтня Україна перейшла на електронні лікарняні. За цей час медзаклади видали понад 3,5 млн таких медичних висновків. У чому відмінності нового цифрового документа від старого паперового і до кого звертатись по такий листок непрацездатності?

Про це "Сьогодні" розповіли в Національній службі здоров’я.

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У чому різниця?

Електронний лікарняний – це документ, на підставі якого людина має право на тимчасове звільнення від робочих обов'язків через стан здоров'я та на оплату втраченого заробітку на період непрацездатності.

Цей документ формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України на підставі отриманого від електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) медичного висновку, сформованого лікарем-куратором (рос. – лечащим врачом).

Медичний висновок – це електронний медичний документ, який не є підставою для звільнення від робочих обов'язків, але може стати підставою для створення листка непрацездатності . Медичні висновки про тимчасову непрацездатність формуються в усіх лікарнях України з 1 жовтня 2021 року. Нині медичні заклади видали понад 3,5 млн таких медичних висновків.

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Які етапи отримання електронного лікарняного?

1. Створення електронного медичного висновку.

Лікар-куратор проводить обстеження пацієнта, вносить до електронної системи охорони здоров'я електронні медичні записи та на їх підставі формує медичний висновок. У медичному висновку не фіксується медична інформація – діагноз, призначене лікування та інші медичні деталі. Місце роботи та посада непрацездатної особи у цьому документі не зазначаються.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність можна отримати, зокрема, не маючи декларації з сімейним лікарем (обов’язковою є лише реєстрація пацієнта та непрацездатної особи в ЕСОЗ та, відповідно, наявність факту тимчасової непрацездатності). Цей документ безкоштовний.

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Важливим є процес підтвердження особи пацієнта та непрацездатної особи лікарем-куратором на підставі документа, який засвідчує особу, наприклад паспорта.

Після формування лікарем медичного висновку непрацездатна особа отримує на свій телефон СМС-повідомлення з його номером. Якщо телефона немає, пацієнт може попросити лікаря надрукувати інформаційну довідку з медичним висновком про тимчасову непрацездатність.

Зверніть увагу, що таке повідомлення не є електронним лікарняним! Це підтвердження того, що лікар провів експертизу непрацездатності та сформував медичний висновок.

Також перевірити незабаром наявність висновку пацієнт зможе на порталі "Дія". Для цього потрібно буде ввести номер запису про сформований медичний висновок та ідентифікаційні дані непрацездатної особи.

2. Автоматична передача медичного висновку до реєстру Пенсійного фонду України.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, який належить Пенсійному фонду України, після того, як лікар засвідчить медичний висновок своїм електронним підписом.

Саме в Електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду на підставі отриманих відомостей від ЕСОЗ та наявних даних в реєстрі застрахованих осіб формується лікарняний. Це відбувається автоматично і майже миттєво. Отже, виключено ймовірність помилки лікаря щодо місця роботи застрахованої особи.

Після формування лікарняного пацієнт отримує відповідне повідомлення на телефон. Побачити лікарняний він може у власному кабінеті на сайті Пенсійного фонду, а також за цим посиланням, ввівши номер листка непрацездатності.

3. Отримання лікарняного роботодавцем.

Роботодавець також може побачити електронний лікарняний у своєму кабінеті на сайті Пенсійного фонду, і, отже, підтвердження непрацездатності співробітника він отримає відразу, щойно той звернувся до лікаря. Друкувати документ для роботодавця не потрібно. Достатньо повідомити роботодавцеві у будь-який зручний спосіб: телефоном, поштою, у месенджері тощо.

Якщо людина звертається кілька разів до лікаря упродовж хвороби, лікар кожен раз фіксує у медичному висновку тимчасову непрацездатність, і кожного разу на базі цього запису формується новий лікарняний. Таким чином пацієнт може отримати гроші швидше, у кілька етапів.

Паперовий лікарняний ще можна отримати?

Законодавство визначає тільки декілька винятків, коли пацієнт може все ще отримати паперовий лікарняний:

У разі тривалих захворювань, якщо це продовження лікарняного , який було видано на папері до 1 жовтня 2021 року.

, який було видано на папері до 1 жовтня 2021 року. Якщо під час формування електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність або електронного лікарняного відбувались технічні помилки , які не були виправлені упродовж 7 днів.

, які не були виправлені упродовж 7 днів. Якщо під час передачі даних між реєстрами відбулась технічна проблема, яка призвела до неможливості формування електронного листка непрацездатності більш ніж протягом семі днів з дати створення медичного висновку.

У таких випадках паперовий лікарняний видається як продовження лікарняного, який видали на папері до 1 жовтня 2021 року. Тому на бланку має бути зазначений номер відповідного електронного документа.

Електронний лікарняний – це зручний та сучасний інструмент, який спрощує як пацієнтам, так і лікарям і роботодавцям підтвердження тимчасової непрацездатності людини.

Завдяки впровадженню електронної системи охорони здоров'я, і зокрема міжвідомчого проєкту е-лікарняних, пацієнт отримує такі переваги:

Зручність: переживати про те, що лікар неправильно зазначить посаду пацієнта або назву роботодавця і документ буде недійсним, не потрібно – всі дані передаються автоматично; носити папірці у відділ кадрів теж не потрібно;

Прозорість для роботодавця: роботодавець має підтвердження непрацездатності співробітника відразу.

Соціальна захищеність: дані про необхідність нарахування коштів під час хвороби потрапляють до Пенсійного фонду України відразу, а лікарняні виплати, у разі продовження лікарняного, можуть відбуватись у декілька етапів, тобто пацієнт отримує гроші швидше.

Раніше ми повідомляли, що електронні лікарняні впливають на безпеку даних, оскільки ані Пенсійний фонд, ані роботодавець не зможуть побачити, чим хворіла людина і які у неї проблеми.

Нагадаємо, що розмір компенсації через втрачений за час тимчасової непрацездатності заробіток, на яку можуть сподіватися українці, залежить від страхового стажу.