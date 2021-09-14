Україна очікує 750 млн доларів від МВФ – Шмигаль озвучив терміни

Прем'єр-міністр розповів, коли Україна може отримати новий транш від МВФ / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.

"Ми виконали всі умови, всі бенчмарки, які були прописані. Ми очікуємо позитивного завершення місії. Орієнтовно в кінці листопада-початку грудня – це дата, коли можливий транш МВФ", – сказав Шмигаль.

Він очікує, що місія буде успішною, оскільки Україна виконала всі бенчмарки​​​​​​​.

Два кредиту на 411 млн доларів

13 вересня Україна і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйон доларів.

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На що направлять гроші:

на розвиток вищої освіти в країні;

підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

Держбюджет на 2022 рік

Кабінет міністрів 15 вересня направить до парламенту проєкт держбюджету на 2022 рік – він ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетної декларації.

Проєкт головного фінансового документа країни міститиме чіткі пріоритети, серед яких, зокрема, підтримка і розвиток обороноздатності, медицини, освіти, інфраструктури і соціальні програми.

Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.