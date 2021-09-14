Україна очікує 750 млн доларів від МВФ – Шмигаль озвучив терміни

Прем'єр-міністр розповів, коли Україна може отримати новий транш від МВФ / Фото: Колаж: Сьогодні
До кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.
"Ми виконали всі умови, всі бенчмарки, які були прописані. Ми очікуємо позитивного завершення місії. Орієнтовно в кінці листопада-початку грудня – це дата, коли можливий транш МВФ", – сказав Шмигаль.
Він очікує, що місія буде успішною, оскільки Україна виконала всі бенчмарки.
Два кредиту на 411 млн доларів
13 вересня Україна і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйон доларів.
На що направлять гроші:
- на розвиток вищої освіти в країні;
- підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.
Держбюджет на 2022 рік
Кабінет міністрів 15 вересня направить до парламенту проєкт держбюджету на 2022 рік – він ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетної декларації.
Проєкт головного фінансового документа країни міститиме чіткі пріоритети, серед яких, зокрема, підтримка і розвиток обороноздатності, медицини, освіти, інфраструктури і соціальні програми.
Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.