Україна в цьому році експортувала більше зерна, ніж у минулому

Експорт українського зерна перевищив 13,1 млн тонн зерна / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна експортувала 13 млн 135 тис. тонн зернових і зернобобових культур. Це на 1 млн 724 тис. тонн більше, ніж у 2020 році.

Про це пише сайт профільного міністерства, передає Agrotimes.

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Всього в 2020/21 маркетинговому році було експортовано 44,628 млн тонн зернових і зернобобових.

Експорт української пшениці досягнув 7 млн ​​954 тис. тонн, що на 6 тис. тонн менше, ніж в минулому році.

Українського ячменю продано за кордон 3 млн 587 тис. тонн – на 795 тис. тонн більше, ніж у минулому році.

Жита експортовано 29,5 тис. тонн – це на 27,8 тис. тонн більше, ніж у минулому році.

Українські сільгоспвиробники експортували 34,1 тис. тонн борошна пшеничного та інших видів, що на 13,9 тис. тонн менше, ніж у 2020 році.

В Україні збільшилися запаси зерна

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Станом на 1 вересня запаси зерна становлять 24,2 млн тонн, що більше на 7 млн тонн, ніж в цей період 2020 року. 17,3 млн тонн зерна зберігається на підприємствах. Це на 41% більше в порівняно з минулим роком. На переробних підприємствах знаходиться ще 6,9 млн тонн, що більше на 39%, ніж у 2020 році.

В розрізі культур запаси зернових і зернобобових виглядають так:

17,7 млн тонн пшениці (+ 40% до минулого року),

3,5 млн тонн ячменю (+ 36%),

1,2 млн тонн кукурудзи (+ 11%),

335,6 тис. тонн жита (+ 42%),

704,9 тонн соняшнику (-13%).

Нагадаємо, врожайність зернових культур в 2021 році зросла на 18% в порівнянні з минулим роком. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйони тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що урожай зернових в поточному році може стати рекордним. Глава Кабміну повідомив, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.