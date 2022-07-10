Здивують кожного українця? Як зміняться ціни на овочі, мʼясо та молоко

Ціни на овочі впадуть найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість овочів через надходження нового врожаю буде знижуватись. Така ж ситуація спостерігатиметься і з мʼясом, а причина цього — надлишок зерна.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

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Так, за її словами, протягом липня ціни на всі види овочів будуть падати, особливо по мірі надходження овочів відкритого ґрунту.

"І навіть інфляційні процеси, що відбуваються в країні через війну, не зможуть стримати це зниження", — вважає аналітик.

Що стосується молочних продуктів, то найближчими тижнями особливих змін очікувати не варто.

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"Хоча в світі спостерігається зростання цін на молоко за рахунок підвищення цін на корми та енергоресурси, в Україні низькі ціни на зернові культури через надлишкову їх пропозицію стримують ріст собівартості виробництва молока", — вважає Литвин.

Що буде з цінами на м'ясо?

Цікаві зміни очікують мʼясний напрямок. Розглянемо окремі види:

яловичина . Наразі на ринку перенасичення цього мʼяса, оскільки воно є більш експортоорієнтованим продуктом, який майже не торгується за кордоном через блокування портів. Прогнозують, що ціна на яловичину або не зміниться, або просяде на 2-3%;

. Наразі на ринку перенасичення цього мʼяса, оскільки воно є більш експортоорієнтованим продуктом, який майже не торгується за кордоном через блокування портів. Прогнозують, що ціна на яловичину або не зміниться, або просяде на 2-3%; свинина . Тут ситуація дещо інша — ціни пішли вгору, оскільки промислова пропозиція скоротилась через вибуття з ринку виробників східного та південного регіону. Однак найближчим часом очікувати стрімкого зростання не варто, бо в червні було імпортовано 9 тис. т свинини, що майже в 4 рази більше, ніж в червні 2021 року;

. Тут ситуація дещо інша — ціни пішли вгору, оскільки промислова пропозиція скоротилась через вибуття з ринку виробників східного та південного регіону. Однак найближчим часом очікувати стрімкого зростання не варто, бо в червні було імпортовано 9 тис. т свинини, що майже в 4 рази більше, ніж в червні 2021 року; курятина. Низькі ціни на зернові культури поки що стримують подальше зростання цін на м’ясну групу

Чи вистачить нам продуктів цього року

Раніше "Сьогодні" писали, що в умовах повномасштабної війни України з Російською Федерацією дефіциту овочів та фруктів не очікується. В Міністерстві аграрної політики та продовольства України пояснили, що цього року області, які не потрапили під окупацію РФ, засадили більше овочів.

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Так, урожаями з центральних, західних та північних областей дефіцит повністю перекриється. Що стосується фруктів, то в Україні завжди було їхнє перевиробництво. Тому проблем з ними цього року не буде.

Ми також розповідали про те, коли можна очікувати здешевлення овочів та що у червні відбулося з цінами на популярні овочі.