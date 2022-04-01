Ударить по кишені кожного: скільки українці втрачають через війну

Розповідаємо, скільки втрачають українці / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Війна – справа витратна. Росія втрачає через санкції, які на неї наклали країни заходу, а Україна – від постійних обстрілів ворожої артилерії та ракетних ударів. Російські війська знищують нафтобази та продуктові склади, будинки та школи, дороги та мости. В уряді підраховують загальні збитки, які на 24 березня вже становили від 540 до 600 млрд. доларів.

"Сьогодні" разом із експертами порахували, скільки від війни витрачає звичайний українець, у якого війна не забрала будинок чи близьких.

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Розшарування суспільства

Коли говорять про втрати бюджету, економіки та інфраструктури, то експерти часто вимірюють якісь теоретичні фактори, які були закладені у прогноз щодо зростання ВВП чи інших макроекономічних показників.

Коли ж говорять про втрати простих людей, то тут складно вивести якусь середню цифру, адже у когось згорів будинок, підірвано машину та загинула сім'я, а хтось просто втратив роботу. Погодьтеся, втрати цих двох людей відрізняються. Але загалом є методи, які допомагають оцінити середні втрати громадян.

"Для того, щоб зрозуміти вартість війни кожному українцю, потрібно подивитися на динаміку доходів, рівень бідності та рівень безробіття населення. За різними оцінками, останніми роками реальний рівень бідності в Україні коливався в межах 30-50%. За межею бідності жили як мінімум 50% населення", – каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, за показниками офіційних опитувань, 67,1% українських домогосподарств відносять себе до категорії бідних, лише 1% – до представників середнього класу. А на питання про доход, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 71,3% відповідали, що потрібна сума понад 22 тис. грн. на місяць.

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"Ми розуміємо, що у дуже малої кількості людей були такі доходи. І прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі 2393 гривні (дані на 1 січня 2022 року), а мінімальна зарплата у цей же період становить 6500 гривень", – каже експерт.

Доходи вниз, ціни вгору

Експерт каже, що поки що українці ще не відчули на собі всі наслідки війни. Адже НБУ стримує курс, а держава намагається виплачувати усі соцвиплати вчасно.

"За умови, що гривня стабільна, інфляція поки що стримана, а люди, які залишилися в країні своєчасно одержують заробітні плати та пенсії, втрати більшої частини населення становлять до 20% звичного доходу", – каже Максим Орищак.

За його словами, у січні інфляція становила 10%, у лютому 10,7%, за підсумками березня можна чекати ще 10% стрибків, але це не означає, що ми маємо вважати 30% втрати.

"Все дуже сильно залежить від споживчого кошика сім'ї. Гречку можна купити за 70 гривень кілограм, або знайти за 40 гривень. Кілограм картоплі також можна знайти за 35 гривень, і за 10 гривень. На ринку є різні цінові пропозиції, незважаючи на війну ", – каже експерт.

Здоров'я, що подорожчало, хліб та інші продукти харчування через вартість бензину в країні – це нова реальність і людям просто доведеться змінювати смакові переваги і жити за коштами як ніколи. Тобто, кожен українець заплатить за війну максимальною економією не на благах своєї сім'ї, а на харчуванні.

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Загалом найбільше від війни постраждає так званий середній клас. Ці люди найбільше втрачають від будь-якої кризи.

"Заробітні плати в країні зростати не будуть у найближчі кілька років як мінімум. Найбільші втрати зазнають ті, у кого був дохід вищий за середньостатистичний. Заплатять саме вони втратою доходу від бізнесу, втратою доходу від основної роботи. Високих зарплат в Україні найближчим часом не буде", – резюмує Максим Орищак.

Раніше ми писали про те, як українські магазини будують бізнес на крові, а також про те, у яких сферах очікують робочий бум після війни.