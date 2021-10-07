Вчителям і лікарям піднімуть зарплати: скільки отримуватимуть бюджетники в Україні

Мінімум 13,5 тис. грн: в Кабміні розробили план модернізації оплати бюджетникам / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінекономіки підготувало план захода с модернізації систем оплати праці в державному секторі до 2024 року. Відповідний проєкт розпорядження Кабміну направлено на погодження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Реклама

Повідомляється, що метою створення цього документа є реформування системи оплати праці в держсекторі, запровадження єдиних підходів до її формування та запровадження такого розміру зарплати, який буде конкурентним.

Досягти поставлених завдань плануєтся в тому числі і зарахунок збільшення зарплат лікарів і вчителів.

Для працівників найнижчої кваліфікаційної категорії щонайменше від 13-15 тис. грн, а для працівників більш високої кваліфікації – до 20 тис. грн і вище, заявила заступница міністра економіки України Світлана Глущенко.

Реклама

Отже, документом передбачено:

підвищення загального рівня заробітної плати працівників окремих галузей бюджетної сфери з метою наближення його до рівня у приватному секторі й економіці в цілому;

посилення ролі посадового окладу в структурі зарплат шляхом поетапного підвищення розміру ставки працівника;

підвищення престижу професії та мотивації працівників до роботи в бюджетних галузях економіки;

впровадження єдиних підходів та зміна системи регулювання оплати праці працівників, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу;

запровадження єдиного механізму визначення окладів за військовими званнями військовослужбовців та забезпечення конкурентного рівня забезпечення всіх силових структур та правоохоронних органів.

Середня зарплата в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного року для українців піднімуть середню и мінімальну заробітні плати.

За словами прем'єра, мінімальна зарплата лікарів у наступному році буде близько 700 дол., а середня на рівні 800-900 доларів.

Реклама

В Україні скоротилась кількість безробітних, а в 2022 р. році вона має наблизитись до так званого "природнього рівня".