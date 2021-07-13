Збитки від запуску "Північного потоку – 2" відчує кожен українець – експерт

Якщо Росія припинить качати газ нашою трубою, постраждає не лише бюджет України, а й пересічного громадянина

Експерт Олег Пендзин (на фото) стверджує, що збитки відчує кожен українець. Колаж: "Сегодня".

Газопровід "Північний потік – 2" можуть добудувати вже до кінця серпня, що не лише загрожує Україні величезними економічними збитками, а й може позначитися на платіжках українців.

Як запуск російської газової труби позначиться на кожному українці, з’ясував Олексій Гомон для новин "Сьогодні".

Напередодні поїздки до Німеччини Володимир Зеленський не приховував, що саме "Північний потік – 2" буде однією з головних тем зустрічі із канцлеркою Ангелою Меркель. Тепер, коли газогін – уже майже добудований, а Сполучені Штати відмовилися від подальших санкцій, виникає питання, як Києву зберегти транзит. Адже після запуску газогону в обхід України Росія може повністю відмовитися від транзиту нашою ГТС. Тоді, навіть за найоптимістичнішими прогнозами, ми втрачатимемо близько трьох мільярдів доларів щороку.

І ці втрачені мільярди – не абстрактні гроші. Експерти стверджують, що збитки відчує кожен українець: і через ціни на харчі, і через здорожчання комірного.

"У платіжці є ціна газу як товару і плюс ви отримуєте за транспортування – 1,50-1,80 грн. У цих гривні вісімдесят – 10 копійок – це транспортування магістральними газопроводами. Ми з вами через три роки прийдемо до того, що ці 10 копійок перетворяться на гривню", – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Проте у Вашингтоні, хоча й змирилися з добудовою "Північного потоку – 2", нових санкцій проти Росії не виключають, якщо та використовуватиме газ у своїх гібридних війнах – зокрема, відмовиться від транзиту через Україну.

"Ми сказали нашим партнерам у Німеччині, що тепер треба компенсувати Україні збитки від потенційної втрати прибутку за транзит газу в обхід її території. І переконатися, що Росія не використає енергію як інструмент тиску на Україну", – ще місяць тому заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен.

Тож єдиний спосіб змусити Росію і далі качати газ нашою трубою – це міжнародний тиск. Саме тут Україні й потрібна підтримка Німеччини. І ще днями позиція Бундестагу дарувала надію.

"Газ "Північним потоком" поки не йде, попереду – ще процес сертифікації. Однак Німеччина завжди наголошувала, що в будь-якому разі Україна має залишатися транзитною країною", – заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

У четвер у Меркель запланована розмова із президентом США, однією з основних тем якої стане "Північний потік – 2". Тож залишається сподіватися, що український газогін завдяки міжнародній підтримці працюватиме й далі, а господар Кремля залишиться без чергового важеля тиску на Київ та Європу.

Нагадаємо, голова компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що 98% газопроводу "Північний потік – 2" вже завершено і його можуть повністю добудувати вже до кінця серпня.

Тим часом канцлерка Німеччини Ангела Меркель на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським знову заявила, що Україна має залишитися країною – транзитером газу навіть у разі завершення будівництва і запуску російського газопроводу "Північний потік – 2".