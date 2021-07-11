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"Північний потік – 2": глава компанії назвав терміни завершення будівництва

11 липня 2021 18:26

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив Маттіас Варнінг, загрози санкцій з боку США значно ускладнили роботу

Газопровід "Північний потік - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Газопровід "Північний потік - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Будівництво магістрального газопроводу "Північний потік – 2" можуть закінчити до кінця серпня.

Про це заявив глава компанії Маттіас Варніг в інтерв'ю Handelsblatt.

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"Ми припускаємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня", – сказав Маттіас Варніг, зазначивши, що 98% трубопроводу вже завершено.

Він також підкреслив, що загрози санкцій з боку США значно ускладнили роботу з кожного погляду.

За його словами, транзит газу через Україну "обов'язково стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом".

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"Транзит російського природного газу через Україну залишиться невід'ємною частиною транспортування газу з Росії до Європи після 2024 року. У мене немає ні найменшого сумніву в цьому. І російське керівництво теж це бачить. Президент Путін недавно вказав на важливість транзиту через Україну", – додав Варніг.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в разі запуску "Північного потоку – 2" українська сторона має намір говорити про компенсації, сформовані за двома принципами: гарантії безпеки України і виконання "Мінських угод".

Нагадаємо, що тема "Північного потоку – 2" порушувалася і на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з американським президентом Джо Байденом.

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